Polizei sucht Ärzte für Leichenschauen am Tatort

Aufruf bei Facebook

Offenbach - Wo das Polizeipräsidium Südosthessen sonst Einsatzmeldungen oder Fahndungen veröffentlicht, wendet es sich diesmal mit einem ungewöhnlichen Aufruf an die Öffentlichkeit: Bei Facebook suchen die Beamten neue Kollegen - aus dem medizinischen Bereich.

In dem heute im Sozialen Netzwerk Facebook veröffentlichten Stellenangebot sucht die Offenbacher Polizei Ärzte, die das Präsidium nebenberuflich bei "polizeispezifischen ärztlichen Leistungen" unterstützen. Dazu gehören laut Polizei vor allem Blutentnahmen. Mit den Proben können die Beamten dann feststellen, ob in Gewahrsam genommene Personen Alkohol, Medikamente oder Drogen im Blut haben. Außerdem werden Ärzte auch für die sogenannten "Haftfähigkeitsuntersuchungen" auf den jeweiligen Revieren und Stationen benötigt; sie untersuchen also, ob eine Person krank oder verletzt ist, bevor sie hinter Gittern muss.

Und eine weitere Aufgabe, die viele Ärzte nur aus TV-Krimis kennen, wartet auf Bewerber: Die Mediziner sollen Leichenschauen am Auffindeort vornehmen. Das Präsidium Südosthessen braucht nach eigenen Angaben rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche Ärzte für diese Tätigkeiten. Es ist zuständig für die Landkreise Offenbach und Main-Kinzig sowie die Städte Offenbach und Hanau.

So viel kassieren niedergelassene Ärzte Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa