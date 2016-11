Polizeipräsident verteidigt Freiwilligen Hilfsdienst

Zusätzlicher Sicherheits-Baustein

+ © Georg Findet freiwillige Schutzleute gut: Polizeipräsident Roland Ullmann (rechts, hier bei der Amtseinführung von Revierleiter Michael Schmidt, einem regulären Polizeibeamten). © Georg

Offenbach - Polizeipräsident Roland Ullmann kann die Kritik der Gewerkschaft der Polizei an der Einführung des Freiwilligen Polizeidienstes in Offenbach nicht nachvollziehen.

Vorbehalte der SPD gegen die Freizeit-Streifen kanzelt CDU-Fraktionschef Roland Walter ab: „Zeugt von wenig Sachkenntnis und würdigt ehrenamtliches Engagement empfindlich ab.“ Polizeichef Ullmann unterstreicht die Position der Landesregierung: Neben der regulären Polizei und der Wachpolizei habe der Freiwillige Polizeidienst als zusätzlicher Baustein innerhalb der Sicherheitsarchitektur des Landes seinen festen Platz. Er stelle eine „ideale Ergänzung zur bürgernahen Polizeiarbeit“ dar. In 98 hessischen Städten und Gemeinden, darunter 13 im Zuständigkeitsbereich des Südosthessen-Präsidiums (Kreis Offenbach, Main-Kinzig-Kreis) sehe man das auch so. Allerdings haben sich bereits Kommunen wieder davon verabschiedet, beispielsweise Heusenstamm.

Ullmann ist sich sicher, dass die Polizeihelfer bei ihrer Arbeit wertvolle Erkenntnisse von Bürgernöten oder von Störungen des allgemeinen Zusammenlebens gewinnen. Sie seien Vermittler zwischen Bürgern, Kommunen und Polizei. Durch Beraten, Melden und Vermitteln sei in vielen Fällen eine frühzeitige und schnelle Abhilfe möglich. Daher begrüßt der Behördenleiter die Planungen für einen freiwilligen Polizeidienst.

Lesen Sie dazu auch: Polizei-Gewerkschaft kritisiert freiwilligen Hilfsdienst Freiwillige für mehr Sicherheit in Offenbach Einen solchen hatte vor Jahren der damalige Oberbürgermeister Gerhard Grandke (SPD) blockiert: Wenn das Land einen wünsche, solle es ihn auch bezahlen. Aus Genossen-Sicht spricht gegen diesen Dienst auch eine Benachteiligung etwa von freiwilligen Feuerwehren, weil deren Arbeit nicht honoriert wird. CDU-Mann Walter sieht hingegen nur Vorteile. Gerade in Offenbach sei ein solcher Dienst sinnvoll für verbesserte subjektive und objektive Sicherheit. Nach Walters Worten geht es beim „Jedermannrecht“ darum, auch auf scheinbar geringe Verstöße im Miteinander schnell zu reagieren: „Was früher gesellschaftlicher Konsens war – Hilfsbereitschaft, rücksichtsvolles Benehmen, Korrektur durch persönliche Ansprache –, das gibt es heute oft nicht mehr. Wir brauchen daher die Unterstützung durch ehrenamtliche Tätigkeit, eben durch den Polizeidienst.“

Polizeibeamte müssen belastbar sein Zur Fotostrecke

Gerade aktuelle Berichte zu Problemen von Sicherheit und Sauberkeit im Hafen und die bekannten Probleme in der Innenstadt zeigen dem Christdemokraten, „dass mehr ,Kümmern´ vonnöten ist“. Nicht so schwer wiegende Probleme in den Stadtteilen seien indes oft anders als nur mit ausgebildete Polizeikräften zu erledigen. Die CDU, so betont Fraktionschef Walter, trete parallel dazu für eine bessere Polizeipräsenz in Offenbach ein: „Man kann nicht ständig die Stadt verdichten und auch an der Sicherheitsinfrastruktur sparen.“ (tk)