Offenbacher Apotheker empören sich über EU-Urteil

Preisbindung rezeptpflichtiger Arznei:

+ © Neder Empört über das Urteil des Europäischen Gerichtshofes: Dr. Hans-Rudolf Diefenbach, Besitzer der Rosen-Apotheke, fürchtet, dass ausländische Online-Versender Überhand nehmen und so das Gesundheitswesen immer anonymer wird. © Neder

Offenbach - Der Europäische Gerichtshof hat die Preisbindung verschreibungspflichtiger Medikamente gekippt. Das bedeutet: Verkäufer sollen auf Antibiotika und Co. bald Rabatte geben können. Von Sarah Neder

Offenbacher Apotheker befürchten deshalb einen umkämpften Markt – der ihrer Ansicht nach überhaupt keiner sein sollte. Rosen-Apotheker Dr. Hans-Rudolf Diefenbach präsentiert sich als Zahlenmensch. Er hat einen Ordner mit Kurven und Tabellen vor sich liegen: statistischer Überblick der Apothekenlandschaft. Was er eingekringelt, unterstrichen, angekreuzt hat, soll belegen: Deutschen Apotheken ging es schonmal besser. Diefenbach kennt auch die lokale Situation: „In Offenbach gab es 2008 noch 36 Apotheken, heute sind es nur noch 25.“ Und er ist sicher: Wegen des Urteils des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) werden noch einige schließen müssen.

Vor ein paar Tagen haben die Richter in Luxemburg entschieden, dass die Preisbindung verschreibungspflichtiger Arzneimittel in Deutschland gegen den freien Europäischen Wettbewerb verstößt. Bisher ist gesetzlich geregelt, dass Rezeptpflichtiges in Deutschland überall gleich viel kostet – Patienten müssen für verschriebene Medikamente fünf bis zehn Euro zuzahlen. Künftig könnten Preise flexibel angepasst, Rabatte gegeben, Aktionen ausgeschrieben werden. Der Vorwurf deutscher Apotheker lautet nun: Die EuGH-Entscheidung benachteiligt hiesige, niedergelassene Medikamentenversorger und begünstigt im Ausland ansässige Versender.

+ Als die klassische Apotheken-Welt noch nicht von Internet-Konkurrenz bedroht war: Friedrich Stützel in seiner Apotheke zum Löwen – das vom Offenbacher Stadtarchiv zur Verfügung gestellte Bild entstand vor dem Zweiten Weltkrieg. © p Franziska Hoefer, Chefin der Löwen-Apotheke, ist empört: „Das Urteil ist wie ein Schlag ins Gesicht.“ Verschreibungspflichtige Medikamente machen etwa 80 Prozent ihres Umsatzes aus. Sie befürchtet, dass Kunden künftig nur nach dem Preis entscheiden und bei günstigeren Angeboten Medikamente verstärkt online kaufen. Leiden müsse der Laden um die Ecke. „Uns ginge es dann nicht anders als dem Einzelhandel, der seit Jahren gegen Internet-Riesen ankämpft“, sagt Hoefer.



Ein ungleicher Kampf, betont sie. Apotheken hätten von vornherein mehr Ausgaben: Geschultes Personal, Nacht- und Notdienste oder Lagerkosten seien nur einige Dienstleistungen, die die Versandapotheke im Gegensatz zum niedergelassenen Geschäft nicht zu bezahlen habe. Außerdem trage die örtliche Apotheke eine viel größere Verantwortung. „Wir haben immerhin eine Versorgungspflicht“, verdeutlicht Hoefer. Schwanen-Apotheker Dr. Guido Kruse sieht noch einen weiteren Wettbewerbsvorteil für den Versender aus dem Ausland: „Der kann die Preise beim Einkauf ganz anders gestalten.“ Heißt: Bestimmte pharmazeutische Produkte werden palettenweise und deshalb mit Mengenrabatt geordert. Der Apotheker um die Ecke hingegen ist per deutschem Recht jedoch an feste Preise gebunden: „Das ist Rosinenpickerei.“

Kruse macht sich derweil auch Sorgen darum, was Nachlass-Prozente in den Köpfen der Patienten bewirken: Dumping-Preise könnten Zweifel an Qualität und Wirksamkeit von Arzneien heraufbeschwören. Die Befürchtung von Kollegin Franziska Hoefer: „Es entsteht ein Markt, der eigentlich keiner sein dürfte.“ Wenn es nur noch ums Geld ginge, verkämen Gesundheit und Krankheit zu Waren.