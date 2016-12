Premiere auf dem Eis: Offenbach-Post-Winterzauber

Eröffnung am Ring-Center

Offenbach - Start frei für den Offenbach-Post-Winterzauber! Seit gestern ist die Eisbahn samt weihnachtlichem Dorf auf dem Parkplatz des Ring-Centers geöffnet. Viele der jungen Besucher waren zum ersten Mal auf dem Eis. Doch auch von einigen Stürzen ließen sie sich den Spaß nicht vermiesen. Von Steffen Müller

Für Marcel ist es eine Premiere: Der Viertklässler aus der Marianne-Frostig-Schule hat noch nie zuvor in seinem Leben auf Schlittschuhen gestnden. Noch ist er etwas wackelig auf den Beinen, aber mit Hilfe von Till hält er sich aufrecht. Till ist der Name einer der vielen Plastikpinguine, an denen sich die Kinder festhalten können, um sicher auf dem Eis zu stehen.

+ Auf dem Eis herrschte gute Stimmung, auch wenn bei einigen jungen Besuchern zunächst noch Unsicherheit zu spüren war. Doch mit gutem Zuspruch und manchmal auch der Hilfe von Plastikpinguinen fanden sich auch die Neulinge in ihren Schlittschuhen auf dem rutschigen Untergrund schnell zurecht. © Müller „Es gab im Vorfeld bei einigen Hemmungen, die sich nicht auf das Eis getraut haben“, berichtet Nicole Stenger. Die Leiterin der Marianne-Frostig-Schule ist mit ihrer Klasse beim Auftakt des Offenbach-Post-Winterzaubers dabei, musste mit ihren Kollegen bei einigen Kindern zunächst aber etwas Überzeugungsarbeit leisten. Dies hat rechtzeitig zur Eröffnung der Eisbahn geklappt. Alle Schüler trauen sich in den Schuhen mit den scharfen Kufen auf den rutschigen Untergrund und haben sichtlich Spaß.

So wie Marcel. „Es funktioniert schon ganz gut“, grinst der Viertklässler. „Ich würde auf jeden Fall gerne wiederkommen.“ Sein Klassenkamerad Leon hat schon etwas mehr Erfahrung. „Ich war schon fünf Mal im Allgäu auf dem Eis. Aber in Offenbach noch nie. Es ist schön, dass das hier jetzt auch geht.“ Es sind solche Sätze die die Betreiber der Eisbahn gerne hören. Partner des Offenbach-Post-Wintertzaubers sind die Stadiongesellschaft Bieberer Berg und das Ring-Center. Unsere Zeitung ist Hauptsponsor und Namensgeber. Die Eisbahn ist die erste von zwölf Aktionen, mit denen die Offenbach-Post im Jahr ihres 70. Bestehens ihren Lesern Danke sagen möchte. „Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur Zeitung können, sondern auch feiern“, sagt OP-Geschäftsführer Thomas Kühnlein bei der offiziellen Eröffnung der Eisbahn.

Ring-Center-Manager Michael Relic freut sich besonders auf die Kinder und Familien. „Es ist schön, dass wir so eine Veranstaltung direkt vor der Haustür ausrichten können.“ Dabei war der Standort zunächst gar nicht am Ring-Center vorgesehen. „Ursprünglich wollten wir die Eisbahn am Bieberer Berg aufstellen“, berichtet Andreas Herzog von der Stadiongesellschaft, der die Idee zu der Aktion hatte. Dass die Eisbahn aber nun am Odenwaldring steht, habe den Vorteil, dass sie zentraler liegt und mehr Publikum anzieht.

Darauf hofft auch Peter Freier. Der Kämmerer ist „happy, dass es so etwas in Offenbach gibt“ und ist sich sicher, dass die Eisbahn angenommen wird. Der CDU-Politiker wünscht sich, dass auch Leute außerhalb Offenbachs vorbei kommen, „um so die Stadt von einer anderen Seite kennenzulernen. Denn wir arbeiten an einem Imagewandel von Offenbach“. Und dazu könne der Offenbach-Post-Winterzauber beitragen.

Bei den Kindern erzeugt die Eisbahn bereits eine positive Stimmung. Aber auch einige Erwachsene tummeln sich auf der 600 Quadratmeter großen Fläche. Wer sich mit den Kufen unter den Füßen jedoch nicht in seinem Element fühlt, bekommt beim Offenbach-Post-Winterzauber trotzdem einiges geboten. An den Ständen rund um die Eisbahn ist ein Weihnachtsmarkt aufgebaut. In der urigen Almhütte mit Kamin, in der Peter Freier gestern das Anzapfen übernahm, gibt es herzhafte Spezialitäten. Platzreservierungen für die Hütte nimmt Caterer Thomas Huber unter 0178/4075121 entgegen.

Die Eisbahn hat bis zum 8. Januar außer am 24. und 31. Dezember täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3,50 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Schlittschuhe können bei Bedarf an Ort und Stelle geliehen werden.

