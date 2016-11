Neue Leitung führt um die Baumwurzel

Offenbach - Der Bericht löste bei vielen Kopfschütteln aus: Am Landgrafenring / Ecke Bachstraße war vor gut acht Wochen eine Wasserleitung leck geschlagen, kostbares Nass benetzte großflächig Grünanlage und Fahrbahn. Als problematisch zeigte sich die Reparatur.

Verkürzt: Baumwurzel und Wasserleitung waren sich gegenseitig im Weg. Da eine Fällung nicht genehmigungsfähig war, musste die Leitung verlegt werden. Strittig war bislang, wer die Kosten übernimmt. Das ist offenbar entschieden. Die Fahrspur in Richtung Klinikum ist abgesperrt, allerdings über einen kurzen Schwenk zu nutzen. Das Erdreich ist geöffnet, um den Schaden zu beheben.

+ Ein Blick in die Baugrube zeigt die Schwierigkeit: Die Wurzel ist der Wasserleitung eindeutig im Weg. © Kuhn

Nach Auskunft von ENO und ZWO handelte sich tatsächlich nicht um eine Versorgungsleitung für Haushalte. Sondern um eine sogenannte Nebenleitung, „die Spitzen auffangen soll“, berichten die Experten. Diese wurde nach der Leckage abgeriegelt, es kam allerdings technisch gewollt zum „Nachlaufen von etwas Wasser“. Was für den Außenstehenden einer Wasserverschwendung gleichkam, wurde von den Fachleuten als nötig erachtet, „um das Eindringen von Schmutz in die Rohre zu vermeiden“. Dass vor der Schadensbehebung zunächst die Schadensursache, damit verbunden die Zuständigkeiten und Kostenfrage, geklärt werden, sei in diesem Fall relativ unproblematisch gewesen, „da die Wasserversorgung gewährleistet war und keine Gefahr in Verzug bestand“.