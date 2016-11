Quintett erpresst von Jugendlichen 55 Euro

Zunächst nach Drogen gefragt

Offenbach - Die Polizei-Statistik verzeichnet es als räuberische Erpressung: Fünf junge Männer sprachen am Samstag in der Schlossstraße zwei Jugendliche an und fragten nach Drogen.

Im weiteren Gesprächsverlauf kam es zu Androhungen in Form von Schlägen, woraufhin die beiden 13- und 15-Jährigen insgesamt 55 Euro Bargeld an die Quintett aushändigen mussten. Das konnten von den beiden Opfern wie folgt beschrieben werden: 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, schwarze Haare. Einer von den Fünfen trug eine rote Jacke, ein anderer eine „Gucci“-Umhängetasche. Alle trugen Bluejeans und vier von ihnen hatten eine Baseball-Mütze aufgesetzt. Hinweise nimmt die Kripo entgegen unter der Rufnummer 069/8098-1234.

Spektakuläre und kuriose Raubüberfälle Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa