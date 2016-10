Reparatur am Friedhof just vor dem Gedenktag

Ärger in Bieber

Offenbach - Ausgerechnet kurz vor Allerheiligen und Allerseelen, dem katholischen und dem protestantischen Toten-Gedenktag, war gestern am Tor zum Bieberer Friedhof kein Durchkommen.

Wer, wie es Tradition ist, die Gräber seiner Angehörigen dem Anlass gerecht schmücken wollte, musste einen großen Umweg in Kauf nehmen. Der Redaktion wird Verärgerung übermittelt. Der Stadtdienstleister ESO hat sich den letzten Oktobertag ausgesucht, um das Tor des Stadtteil-Friedhofs zu reparieren. Kaputt ist es schon seit Anfang Juli: Da war ein Auto in die geschlossene Pforte der Ruhestätte gerast. Der Fahrer soll betrunken gewesen sein, verletzt wurde er nicht. Die Polizei schätzte den Schaden damals auf nahezu 60.000 Euro.

Vier Monate lang hat sich kaum etwas getan. Ein Stück Eingang wurde mit Flatterband abgesperrt, der Rest blieb offen. Bis gestern. Passanten und Anwohner beschweren sich über den Zeitpunkt. „Mir tun vor allem die alten Leute leid, die Schalen und Gestecke einmal rund um den Friedhof tragen müssen“, sagt eine Leserin, die am Friedhof wohnt. Sie findet, es sei eine Unverschämtheit, das Tor vorm Feiertag auszutauschen.

Autofahrer rast ungebremst in Bieberer Friedhof Zur Fotostrecke

ESO-Sprecher Oliver Gaksch räumt ein: „Ein ungünstiger Zeitpunkt.“ Es sei zudem bedauerlich, dass einige Menschen einen Umweg auf sich nehmen mussten. Dennoch lautet der Tenor: lieber jetzt als später. Man fürchte einen Temperatursturz, der die Reparatur-Pläne durchkreuze. Den perfekten Termin gebe es ohnehin nicht. Und warum hat’s so lange gedauert? „Es musste noch Material geliefert werden.“ Die beschädigten Flügel werden durch ein gleiches, etwas helleres Tor ersetzt. Die Arbeiten waren übrigens am Nachmittag beendet. Also Entwarnung: An den Totengedenktagen selbst bleibt den Bieberer Friedhofsbesuchern der Umweg erspart. Die Andacht in der Bieberer Trauerhalle ist heute um 14 Uhr, danach werden die Gräber gesegnet. (san)