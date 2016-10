Gehobenes aus der Kombüse im Schiffrestaurant

Neues gastronomisches Angebot am Mainufer

+ © Kirstein Unweit des Mainuferparkplatzes und gegenüber dem Offenbacher Ruderverein liegt die „Backschaft“. Das Schiffsrestaurant soll in den nächsten zwei bis drei Wochen eröffnen. Die Betreiber erhoffen sich außer einem guten Geschäft auch, durch ihr neues gastronomisches Angebot das Mainufer zu beleben. © Kirstein

Offenbach - Nicht nur das Hafenviertel entwickelt sich stetig weiter. Auch am Mainufer tut sich einiges. Zumindest kulinarisch. Von Thea Seyfang

Das Schiffrestaurant „Backschaft“ hat unweit des Mainuferparkplatzes Anker gesetzt und wird demnächst als Lokal und Ausflugsdampfer seinen Betrieb aufnehmen. In großen Leuchtbuchstaben strahlt das Wort „Backschaft“ bereits an der Reling des 37 Meter langen, blau gestrichenen Schiffs. Doch bis das schwimmende Restaurant eröffnet, dauert es noch etwa zwei bis drei Wochen. Die Idee für das schwimmende Restaurant hatten Inhaber Gunnar Ohlenschläger und Betriebsleiter Marco Sönke. Beide eint der Wunsch, ein festes Gastronomieangebot am Mainufer zu etablieren.

Denn Essensmöglichkeiten gibt es an der frequentierten Promenade kaum. „Wir haben das hier vermisst, und einer muss es ja machen“, begründet Sönke, der seinen Job als DJ aufgab, um sich ganz dem neuen Projekt widmen zu können. Zudem verbinden die Schiffsbetreiber mit Wasser Lebensqualität. Nach der Eröffnung bietet das Restaurant Platz für 45 Gäste, die zunächst noch aus einer kleineren improvisierten Karte wählen können. „Erst einmal soll sich alles auf dem Schiff einspielen.“

Danach wird es laut Sönke etwas gehobener zugehen. „Es wird aber kein Schicki-Micki-Laden.“ Ein Hauptgericht soll zwischen 14 und 18 Euro kosten. Auf der Speisekarte stehen internationale Gerichte, die aus regionalen Zutaten hergestellt werden. Im Unterdeck, auf Augenhöhe mit vorbei schwimmenden Enten, können 30 Gäste in einer Bar mit Kachelofen und alten Holzplanken Cocktails genießen. Verantwortlich für die Kombüse ist Patric Dresbach, der für die „Backschaft“ seine Chefkochstelle bei einer Frankfurter Cateringfirma aufgeben hat.

Die Speisen werden direkt vor den Augen der Gäste zubereitet. Sönke: „Das Kochen soll auch ein Event darstellen, die Küche ist sozusagen eine Show-Küche.“ Das Schiff soll aber nicht nur ein gastronomisches Angebot darstellen, sondern kann auch als Ausflugsschiff gebucht werden. Dafür bietet das Schiff Platz für 160 Gäste.

Eigentlich sollte das Restaurant schon Ende Oktober eröffnen. Doch an dem 112 Jahre alten Schiff, das früher als Frachter in Berlin und Potsdam und als Veranstaltungsdampfer in Gelsenkirchen unterwegs war, musste einiges renoviert werden. „Und ein Schiffsumbau ist keine Kleinigkeit“, seufzt Gunnar Ohlenschläger. So musste das Unterdeck um 30 Zentimeter erhöht werden, damit die Gäste überhaupt bequem in der Bar stehen können. Das haben die Tüftler gleich zum Anlass genommen, eine Sonnenterrasse zu bauen.Um den Gästen eine schöne Sicht nach draußen und nach oben zu bieten, wurden neue Fenster und Oberlichter eingesetzt.

Die Seitenfenster im Restaurant stammen aus ehemaligen Eisenbahnwaggons der DDR-Reichsbahn. „Hier gibt es keine Konfektionsware“, ist Ohlenschläger stolz: „Auf einem alten Schiff ist eben alles krumm und schief, deshalb muss alles handgefertigt oder individuell angepasst werden.“ 500.000 Euro haben Ohlenschläger und Sönke in ihr Projekt investiert, ohne staatliche Existenzgründerhilfe, wie sie betonen. Mit der Gründung des Unternehmens „Backschaft“ hoffen die Gastronomen, einen Nachmacheffekt auszulösen, um das Mainufer mehr zu beleben. Denn die beiden sind überzeugt: „Mit dem richtigen Ambiente kann am Mainufer sofort Urlaubsgefühl aufkommen.“