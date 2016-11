Restaurant Wabi Sabi: Ruhige Oase im Stadttrubel

Asiatische Küche am Wilhelmsplatz

+ © Schade Eine Freude für den Gaumen und für die Augen: Die Speisen im Wabi Sabi, wie diese Sushi-Variationen, werden aus frischen Zutaten zubereitet – Blütenblätter inklusive. „Ich bin eine Romantikerin“, sagt Gastronomin Linh Lai. Mit ihrem Konzept der gehobenen asiatischen Küche will sie eine Marktlücke in Offenbach schließen. © Schade

Offenbach - Die kulinarische Auswahl am Wilhelmsplatz ist seit vergangener Woche um ein Restaurant reicher: Im Wabi Sabi erwartet die Gäste edle asiatische Küche. Von Veronika Schade

Wie wäre es mit frischen Nigiris und Makis, danach eine Pho Bo oder Ramen, dazu einen frisch aufgebrühten Genmaicha? Wem sich jetzt eher Fragezeichen auftun als der Gedanke an Köstlichkeiten aus Asien, ist bei Linh Lai genau richtig aufgehoben: Die 33-Jährige liebt es, Menschen für Speisen zu begeistern, für die ihr eigenes Herz schlägt. Im kulinarischen Herzen Offenbachs, am Wilhelmsplatz/Ecke Bleichstraße, eröffnete sie vorige Woche das japanische Restaurant Wabi Sabi. Nicht noch eine Sushi-Bar, sondern eine gemütliche Lokalität zum längeren Verweilen und Genießen – so das Konzept dahinter. „Wir sehen in Offenbach eine Marktlücke für gutes asiatisches Essen mit dem entsprechenden Ambiente“, sagt Lai. Erfahrung bringt sie von Haus aus mit: Ihre Eltern betreiben die Sushi-Bar Wasabi an der Großen Marktstraße sowie eine weitere in Frankfurt.

Seit August ließ sie die Räume des früheren Café Stäabche umbauen, sie sind kaum wiederzuerkennen. Überall Pflanzen, sie hängen von der Decke, stehen auf Tischen und zieren Wände. Eine mit dunkelgrünem Samt verkleidete Wand vermittelt das Gefühl, im Wald zu sein. Edle Holztische und lederbezogene Stühle tragen zu diesem Gefühl bei – eine Oase der Ruhe am Rande des Markttrubels. „Wabi Sabi ist ein ästhetisches Konzept aus Japan“, erklärt Lai. „Es geht darum, Schönheit in der Natur zu finden und zugleich ihre Vergänglichkeit zu akzeptieren.“ Ihr gastronomisches Baby gestaltete die studierte Innenarchitektin selbst, unterstützt von einem befreundeten Designer. „Unsere Idee war es, eine Art Garten im Raum zu schaffen.“ Sie freut sich jetzt schon aufs Frühjahr, wenn zu den 36 Innenplätzen noch 50 Plätze Außengastronomie kommen. „Dann kann ich noch mehr Pflanzen kaufen“, schmunzelt sie.

Im Alter von 14 Jahren kam Lai mit ihrer Familie von Vietnam nach Deutschland. Zunächst lebten sie in Nordrhein-Westfalen, eröffneten Restaurants in Bochum und Aachen. Als sie und ihre Schwester zum Studium nach Frankfurt zogen, folgten ihre Eltern. Mittlerweile ist Lai überzeugte Offenbacherin: „Ich finde, man kann hier sehr gut leben. Das Ambiente auf dem Wilhelmsplatz ist toll, im Sommer ist es wie ein kleiner Urlaub.“ Als sie von den freien Gastro-Räumen erfuhr, zögerte sie nicht lange. „Vor der Eröffnung aber war ich total nervös“, gesteht sie. Dank Mundpropaganda füllt sich das Restaurant immer besser, das Mittagsmenü von 11 bis 17 Uhr wird gut angenommen. Von Konkurrenzdenken, ist Lai begeistert, sei am Wilhelmsplatz nichts zu spüren. Im Gegenteil: „Einige Gastronomen der umliegenden Restaurants waren schon hier. Manche mehrmals.“

Asiatische Nudeln Ramen, Soba, Udon Zur Fotostrecke

Auf dem Wochenmarkt kauft sie gern Gemüse, Salat und Blumen, Frische ist ihr sehr wichtig. Das verlangt auch die japanische Esskultur. „Die Japaner haben eine Hochachtung vor den Zutaten. Es ist wichtig, den Geschmack jeder einzelnen Zutat zu erhalten und ihn zu erkennen“, sagt Lai. Neben Sushi, für dessen Zubereitung sie einen eigenen Meister eingestellt hat, dominieren Nudelsuppen die Speisekarte – ob aus Japan oder Vietnam. „Die Gerichte sind sehr fettarm im Vergleich zur chinesischen Küche“, berichtet sie. Wer offen für Neues ist, für den entpuppt sich auch Algen-Seidentofu als Gaumenschmaus.

„Ich esse leidenschaftlich gern“, sagt Lai über sich. Freunde bekocht sie gern – in ihrem Restaurant lässt sie nur die Profis an die Töpfe. Auf die Karte kommt nichts, wovon sie nicht selbst überzeugt ist. „Aber die besten Bewerter sind unsere Gäste.“