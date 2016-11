Andreas Bohn: Vom Pizzafahrer zum Promi?

Supertalent-Kandidat träumt vom Berühmtwerden

Offenbach - Andreas Bohn, der selbsternannte Kultreporter aus Hessen, hat nun schon zum zweiten Mal bei der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ mitgemacht. Und zum zweiten Mal ist er in der ersten Runde rausgeflogen. Von Sarah Neder

Doch für ihn fühlt sich das nicht wie eine Niederlage an. Ganz und gar nicht. Berühmt sein. Das wollen viele Leute. Andreas Bohn will das auch. Und zwar um jeden Preis. Sein Traum: das Dschungelcamp. Zwei Wochen mit einem Dutzend anderer Semi-Prominenter im australischen Regenwald schwitzen – Andreas Bohn kann es kaum erwarten. Wenn man so will, ist Bohn gar nicht so weit weg von seinem Traum. Zum zweiten Mal hat der Pfundskerl aus Rumpenheim jetzt schon beim RTL-Format „Das Supertalent“ mitgemacht. Zum zweiten Mal ist er gescheitert. Die Jury um Dieter Bohlen wollte den 37-Jährigen wieder nicht in die nächste Runde lassen.

Kommentare wie „Peinlich-Auftritt“ oder „Blamagen-Bohn“ liest man anschließend in den Medien. Für den Offenbacher fühlt es sich trotzdem an wie ein Erfolg. „Sechs Minuten Sendezeit haben die mir geschenkt“, sagt er. Und das am Samstagabend. Andreas Bohn, der sich stets als „der Andy“ vorstellt, weiß, wie kostbar solche Fernsehminuten sind. Seit 18 Jahren arbeitet er schon als Moderator für den Offenen Kanal Rhein-Main. Seine Spezialität: Promi-Interviews. Als Kultreporter aus Hessen – mit diesem Synonym hat er es auch beim Bohlen versucht – jagt er vor allem Schlager-Sternchen und RTL-Show-Überbleibseln hinterher. Markus Becker, Joey Heindle, Jürgen Drews, Beatrice Egli, Ina Colada sind auch seine Vorbilder.

Mallorca-Party in Michelstadt: Lichtkegel tanzen zum Foxtrott-Takt, Bässe hämmern gegen Trommelfelle. Mittendrin: Andreas Bohn. Er fragt eine blonde Schlagersängerin alias Mia Julia über ihre Karriere aus. Von Nervosität ist bei ihm keine Spur. Schlager, Stars, Stimmung. Andy ist in seinem Element. Andreas Bohn war früher nicht unbedingt ein Überflieger. Jobbt nach dem Hauptschulabschluss mal hier, mal dort. Drei Jahre lang liefert er Pizza aus, dann schiebt er für einen Sicherheitsdienst Nachtwache. Doch wenn er seinen Idolen das Mikrofon unter die Nase hält, erlebt er so etwas, wie einen kleinen amerikanischen Traum. Vom Pizzafahrer zum Promi-Reporter. Als färbe bei jedem Interview ein bisschen Show-Glanz auf ihn ab.

Sein Auftritt bei „Das Supertalent“ hat das noch übertroffen. Auch wenn die Einlage für viele blamabel scheint – Andy aus Rumpenheim ist plötzlich selbst der Gefragte. Für sechs Minuten die Hauptperson. Jemand, der später auf der Straße erkannt, jemand, der nach Autogrammen gefragt wird. „An dem Sonntag nachdem die Sendung ausgestrahlt wurde“, erzählt er, „haben Leute bei mir an der Tür geklingelt.“ Sie wollten eine Unterschrift. Weil Andreas Bohn noch keine persönlichen Karten mit Foto hat, schreibt er seinen Namen auf einen Zettel, stellt sich für ein paar Selfies in Pose. Die Fans verschwinden, aber das Gefühl bleibt: Der Auftritt im Fernsehen war ein Schritt zum Ziel. Und zwar ein großer.

Was seinen Traum betrifft, verlässt sich Andy nicht nur auf den Privatsender. Nebenbei will er sich einen Namen als Party-Veranstalter machen. Durch seinen Job als Kultreporter hat er viele Kontakte in die Schlager-Szene geknüpft. Seine Mallorca-Fete im Sommer am Schneckenberg war ausverkauft, 2017 will er mit dem Konzept durch die Region touren: Rodgau und Mühlheim stehen schon auf dem Plan. Und ganz leise fragt sich Andreas Bohn, ob er es nächstes Jahr beim Supertalent noch einmal wagen soll.