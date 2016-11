Rundgang durch künftige Hafenschule: Lernen in Klassenhäusern

Architektonische Besonderheiten

+ Blick in den Innenhof und auf die Klassenräume der künftigen Grundschule.

Offenbach - Das Vorhaben gilt mit 26,6 Millionen Euro als größtes Einzelprojekt im ehrgeizigen Sanierungs- und Erweiterungsprogramm für die städtischen Schulen. Zugleich soll es Nordend und neues Hafenviertel enger verknüpfen: Am Nordring entsteht bis Sommer des nächsten Jahres die Hafenschule samt Kita. Gestern gab’s eine erste Führung durch die Gebäude. Von Matthias Dahmer

Noch prägen nackter Beton, unzählige Kabel und dutzende Handwerker das Bild. Der Innenausbau der neuen Bildungsstätte, die zum Schuljahrsbeginn 2017/2018 fertig sein soll, ist in vollem Gange. Es ist die erste Offenbacher Schulneugründung seit Jahrzehnten. Doch während es noch einiger Phantasie bedarf, sich in dem rund 100 Meter langen und 60 Meter breiten Gebäude den künftigen Lehr- und Betreuungsbetrieb vorzustellen, ist die Architektur des Neubaus bereits gut sichtbar. Das, was auf dem nur 7100 Quadratmeter großen Grundstück zwischen Nordring und Hafenbecken entstanden ist und als Herausforderung für die Planer galt, darf als gelungen bezeichnet werden.

+ Große Fenster auf der Nordseite des Gebäudes geben den Blick auf das Hafenbecken frei. Der Zugang zu Schule und Kita ist indes nur vom Nordring aus möglich. Ab August des nächsten Jahres ist dieser Ausblick Grundschülern und Lehrern vorbehalten. © Georg Entlang des Nordrings wurde ein fünfgeschossiger 18,5 Meter hohen Riegel hochgezogen, der der Blockrandbebauung des Nordends entspricht. In ihm befinden sich Fachräume, Bücherei, Verwaltung und nicht zuletzt zwei übereinander liegende Ein-Feld-Sporthallen, die auch von Vereinen genutzt werden können. Der Riegel schirmt die sich Richtung Hafenbecken erstreckenden zweigeschossigen Klassenräume der vierzügig konzipierten Grundschule ab. Die insgesamt 16 Räume befinden sich in acht sogenannten Klassenhäusern, die miteinander verbunden sind. Ein Haus beherbergt jeweils zwei mit großern Fenstern ausgestattete Klassenräume. Insgesamt ist in der neuen Hafenschule Platz für 420 Kinder.

Östlich der Klassenhäuser schließen sich die identischen Kita-Gebäude für maximal 173 Kinder in neun Gruppen an. Die zweigeschossigen Schul- und Kita-Trakte liegen entlang des Radwegs am Hafenbecken, zwischen ihnen und dem Riegel am Nordring wird es zwei große Innenhöfe geben, eine Querspange mit Cafeteria und Mehrzweckraum trennt die Höfe von Schule und Kita. Die Zugänge zu den beiden Einrichtungen befinden sich am Nordring, zum Hafenbecken hin gibt es für die Kinder einen schönen Ausblick aufs Wasser und die nahe Wohnbebauung. Mit der Projeksteuerung des Schulbaus hat die Stadt die Stadtwerke-Tochter OPG betraut, die auch für die Hafenentwicklung zuständig ist. Wie OPG-Projektleiter Hubert Schieck während des Rundgangs erläutert, sind Schule und Kita mit Fußbodenheizung bestückt. Ein Viertel der Heizenergie liefert eine Geothermie-Anlage mit Sonden in 99 Metern Tiefe, der Rest ist Fernwärme von der EVO.

Die Turnhallen sind 50 Meter lang und 27 Meter breit, die untere, die auch vom Judoclub Samurai genutzt werden soll, hat eine Höhe von 5,5 Metern, die obere Halle ist zwei Meter höher. OPG-Chefin Daniela Matha und Schuldezernent Paul-Gerhard Weiß freuen sich darüber, dass sowohl Zeitplan als auch Kostenrahmen bislang eingehalten wurden. Weiß betont, die neue Hafenschule, die es als organisatorische Einheit und Interims-Lösung auf Schillerschul-Areal schon gibt, werde zum größten Teil Schüler des Nordends aufnehmen und damit die Goetheschule stark entlasten. Zum vierzügigen Betrieb gehörten eine Vorklasse und zwei Ganztagsklassen. Der Schuldezernent sieht mit dem geplanten Neubau der Hochschule für Gestaltung weiter westlich eine „Bildungsmeile“ am Nordring entstehen. Daniela Matha hebt hervor, die Verknüpfung des Hafenviertels mit dem Nordend, wie sie künftig durch die neue Schule verkörpert werde, sei von Anfang an Anspruch der Hafenentwicklung gewesen.