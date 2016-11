Sammelsurium: Abwechslung und Vielfalt

Seit 30 Jahren locken Kreativkünstler die Massen an

+ © Richter Blick ins Kaleidoskop – bunt und glitzernd wie die Steinchen darin ist stets das Angebot beim Sammelsurium. Das weiß eine riesige Stammkundschaft seit Jahren zu schätzen. Am Samstag und am Sonntag war rund ums Nasse Dreieck kaum ein Parkplatz zu ergattern. © Richter

Offenbach - Liebhaber angewandter Kunst, individueller Mode, handgemachten Schmucks und einfallsreicher Dekoration schätzen seit vielen Jahren das Offenbacher Sammelsurium. Bei der 30. Auflage war das nicht anders. Diesmal zeigten 164 Kreativkünstler den Besuchern einen Querschnitt ihres Schaffens. Von Harald H. Richter

Scheinbar rastlos ist Ursula Merbach in der Stadthalle und davor unterwegs, erkundigt sich bei den Standbetreibern, ob alles zur Zufriedenheit ist. Inmitten allen Publikumstrubels fällt die zierliche Frau kaum auf. Und doch wird die 80-Jährige immer wieder angesprochen, von Gästen, die Begeisterung erkennen lassen, ebenso wie von Ausstellern. „Sie hat ein Gespür für die Auswahl der Künstler“, bescheinigt etwa Christiane Kotterer aus Heppenheim der Sammelsurium-Initiatorin. Auch die 30. Auflage dieses Kunst- und Handwerksmarkts folgt dem Anspruch, den Besuchern Abwechslung, Vielfalt und manch Überraschendes zu präsentieren. Die Aussteller zeigen großformatige Objekte ebenso wie filigrane Arbeiten, die aus ganz unterschiedlichen Materialien, wie Glas und Holz, Stoff, Papier, Keramik und Metall, hergestellt sind.

Kotterer ist zum zweiten Mal in Offenbach und zeigt „Mode mit Charakter“, trägt sie am eigenen Leib. Es sind Jacken-Kreationen aus gesegeltem Tuch, jedes Teil ein Unikat, jede Naht ein Akzent. Seit 18 Jahren selbst begeisterte Hobbyseglerin, erhält sie die Stoffe für ihre Sailart Fashion meist von anderen Wassersportlern. Das Sammelsurium zeigt neben weiteren modischen Kreationen viel Dekoratives für ein behagliches Zuhause, für Balkon, Terrasse und Garten. Feuertonnen beispielsweise oder auch Metall- und Lichtskulpturen.

Draußen präsentiert Hanna Küttner aus Ebsdorfergrund aus Ton geformte Gräsersteine, innen hohl und mit Wasser zu füllen, so dass hineingesteckte Blumen ausreichend Feuchtigkeit erhalten. Am Stand schräg gegenüber ordnet die Rumpenheimerin Birgit Palt bunt gepunktete Schalen, Becher und Dosen aus dem Brennofen. Oft auf Gartenmessen anzutreffen sind Keramikmeisterin Ulrike Stockinger-Schmidt aus Ober-Ramstadt und die Gundernhäuser Gestalterin Christine Baron. Sie zeigen Raku-Keramik. Glaskünstlerin Beate Zange aus dem thüringischen Sonneberg-Haselbach fertigt Orchideenstäbe. „Sie sind höhenverstellbar, wachsen gewissermaßen mit der Pflanze.“

Auch in der Halle gibt es Überraschendes zu entdecken. Erstmals ist Melina Hermsen, eine junge Papierkünstlerin aus Offenbach, beim Sammelsurium dabei. „Ich bin nachgerückt und freue mich nach dem überraschenden Anruf von Ursula Merbach.“ Auch für Designerin Nicole Jensen und Ehemann Kai Langeloh aus Kiel bedeutet die Beteiligung am beliebten Markt eine Premiere. Die Goldschmiedekünstler haben sich auf das schon im Altertum verbreitete Pâte de Verre spezialisiert. Ihre Objekte sind Ergebnisse eines aufwändigen Formenbaus und eines sensiblen Glasschmelzprozesses.

Schmuck-Kostbarkeiten, Gefäße und Skulpturen präsentiert Artemis Zafranas, in Istanbul geboren, in Griechenland aufgewachsen und seit Jahren in Hannover schöpferisch tätig. „Ich war bei der Hanauer Silbertriennale auf sie aufmerksam geworden und gleich davon überzeugt, dass sie unsere Schau bereichern wird“, sagt Ursula Merbach. Andere Ausstellende kommen zum wiederholten Mal nach Offenbach, so die auf Fusing und Tiffany spezialisierte Glaskünstlerin Gerlinde Capptuller (München) und die Karikaturistin Uschi Heusel (Dietzenbach), die als Schöpferin der Ratte Ludwig mit ihren Cartoons nicht nur die Leser der Offenbach-Post erfreut, sondern auch einen Kalender herausbringt.

Besondere Hingucker beim 30. Sammelsurium sind lebensecht wirkende Rebornbabys von Veronika Kerpes aus Mainaschaff, Kaleidoskop-Konstruktionen von Monika und Ulrich Carl aus der Pfalz sowie Wohnmobil-Modelle des Pforzheimers Markus Kompauer. „Mein Geld verdiene ich als Grafiker, meine Leidenschaft aber gehört dem möglichst detailgetreuen Miniaturnachbau nostalgischer Wohnmotorwagen.“ Bis zu zwölf Monate Zeit nimmt er sich für ein Exemplar. Im Gespräch mit Ursula Merbach kündigt Kompauer einen Blickfang an: „2017 komme ich mit einem voll funktionsfähigen Wohnmobil in Originalgröße nach Offenbach.“