Schirm-Schäfer: Sohn führt Geschäft weiter

Ulrich Schäfer geht im März in Rente

+ © Neder Ein Ende und ein Anfang: Ulrich Schäfer (links) setzt sich im März zur Ruhe. Sohn Michael übernimmt das Familienunternehmen ab April und will einen Online-Shop einrichten, um mehr junge Kunden zu gewinnen. © Neder

Offenbach - Ulrich Schäfer, der Besitzer von Schirm-Schäfer und letzter Schirmmacher Hessens, geht im März in Rente. So viel zu den schlechten Nachrichten. Die guten: Sohn Michael eröffnet das Traditionsgeschäft im April gleich um die Ecke neu. Mit einigen innovativen Ideen. Von Sarah Neder

Regentropfen nieseln schräg an diesem Vormittag. Schietwetter. Gutes Wetter – wenn man wie Ulrich Schäfer Schirmverkäufer ist. Seit 30 Jahren führt er den Laden Schirm-Schäfer in Offenbachs Innenstadt, verkauft dort neben dem Wasserschutz auch Taschen, Rucksäcke und Portemonnaies. Zuerst am Wilhelmsplatz neben der Kaffeerösterei Laier. Zuletzt am Kleinen Biergrund. Im Frühjahr ist Schluss, denn der 66-Jährige geht in Rente. Was seinen Beruf betrifft, ist Ulrich Schäfer ein Fossil, ein seltenes Überbleibsel aus einer anderen Zeit. Schäfer ist der letzte Schirmmacher Hessens. Mit ihm geht im März auch dieses Handwerk in Pension. Doch der Traditionsladen macht weiter. Sohn Michael Schäfer wird ihn ab April gleich um die Ecke im ehemaligen Schlecker-Markt weiterführen.

Michael Schäfer ist 29 Jahre alt und neben Knirps und Co. aufgewachsen. „Mein Vater hat seine Werkstatt im Haus gehabt“, erinnert er sich. Schirme waren daher immer allgegenwärtig. Von Reparaturen versteht der Junior zwar nicht so viel wie der Senior, dafür aber vom Kaufmännischen. Seit dem Abitur hat er verschiedene Firmen, etwa eine für Energy-Drinks, gegründet. Zurzeit betreibt der Vollbartträger eine Kreativagentur im Ostpol, kreiert Logos und baut Webseiten für mittelständische Unternehmen.

Eine solche Plattform wird es bald auch für Schirm-Schäfer geben, erzählt der Nachwuchs-Chef: „Wir planen gerade einen Online-Shop.“ Ohne den Verkauf im Internet geht nichts mehr, das weiß auch Ulrich Schäfer. Denn der Einzelhandel sei heute nicht das, was er einmal war. „Immer mehr Menschen leben nach dem Motto ,Geiz ist geil’“, bedauert er. In den vergangenen Jahren habe besonders die Nachfrage an hochwertigen Schirmen immer mehr abgenommen. „Das macht nur noch zehn, maximal 15 Prozent des Umsatzes aus“, schätzt der erfahrene Verkäufer. Das Hauptgeschäft besteht aus Taschen, Geldbörsen, Rucksäcken.

So jung und schon Chef: Wenn Berufseinsteiger Firmen gründen Zur Fotostrecke

Den neuen, etwa 100 Quadratmeter großen Laden wird sich Michael mit einem Kollegen teilen, der Autozubehör und -werkzeug an den Mann bringen will. „Während die Frau eine neue Tasche aussucht, kann sich der Partner nebenan umsehen“, erklärt er das Geschäftsmodell. Die Fläche soll als eine Art begehbares Lager für den Online-Shop dienen. Mit fachmännischer Beratung. Einen Teil des alten Sortiments will der Filius übernehmen, in den neuen Räumen will er jedoch stärker auf junge oder regionale Hersteller setzen. „Damit wollen wir die vielen Kreativen in Offenbach ansprechen“, sagt er.

Als Test hat der Agenturgründer schonmal ein paar der neuen Modelle in Papas Laden angeboten. „Die Ware war innerhalb von einer Woche verkauft“, berichtet Michael Schäfer stolz. Das gibt Hoffnung, dass die Tradition noch einige Jahre weiterleben darf. Und wenn doch ein Schirm repariert werden soll, dann hilft der Vater sicher mit dem Handwerk aus.