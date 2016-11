Maindeichsanierung: „Das ist doch Trump light“

Schlagabtausch bei Infoveranstaltung

+ © p Einst herrschte auf dem Maindeich ein einheitliches Bild. Die Bäume wuchsen gleichmäßig auf einer Höhe und bildeten eine einladende Gasse. Die SPD möchte diesen Zustand wieder herstellen, die Tansania-Koalition hat sich dagegen entschieden und sich auf eine Kompromiss-Variante geeinigt. Am Donnerstag stimmt das Stadtparlament über die Sanierungspläne ab. © p

Offenbach - Aus der Infoveranstaltung für Bürger zur Maindammsanierung am Freitagabend im Rathaus entwickelte sich schnell eine politische Diskussion. Die Debatte zeigt, wie tief die Gräben zwischen Tansania-Koalition und SPD sind. Von Steffen Müller

Auch wenn die von Oberbürgermeister Horst Schneider vorgeschlagene Variante offiziell vom Tisch ist und der Rathauschef ankündigt hatte, auf einen parlamentarischen Vorstoß zu verzichten, hielten sich SPD-Politiker bei der Infoveranstaltung nicht mit Kritik an der von der Tansania-Koalition bevorzugten Kompromiss-Variante zurück. So bemängelte der ehemalige Stadtkämmerer Felix Schwenke, dass bei dem derzeitigen Sanierungskonzept einige Folgekosten nicht mit eingerechnet seien. Zur Erinnerung: Obwohl die Kompromiss-Variante nach einer Bürgerbegehren 2011 beschloss wurde, hatte OB Schneider diesen Beschluss kürzlich öffentlich infrage gestellt und eine Alternative ins Gespräch gebracht. Diese ist zwar rund 1,3 Millionen Euro teuer, hat aber den Vorteil, dass auf dem Deich ein einheitliches Bild entsteht, da bei der Sanierung sämtliche Bäume gefällt und durch neue ersetzt werden. Die von Tansania und Gleichgesinnten bevorzugten Maßnahme sieht vor, einige Bäume zu erhalten und einige neue zu pflanzen. Folge: eine Mischung aus alten und jungen, großen und kleinen Bäumen.

Für Schwenke ist klar, dass bei Schneiders Vorschlag in den nächsten Jahrzehnten keine Neupflanzungen mehr nötig seien. Da beim Tansania-Konzept aber mehr als die Hälfte der über 100 Jahre alten Bäume stehen bleiben, müssten diese in absehbarer Zeit ersetzt werden. Dies führe eben zu jenen Folgekosten, die bislang nicht in der rund 14 Millionen Euro teuren Sanierung eingeplant seien.

Dem entgegnet die Grünen-Stadtverordnete Dr. Sybille Schumann, dass ein neues Planungsverfahren, das nötig wäre, sollte von dem bisherigen Beschluss abgewichen werden, ebenfalls weitere Kosten nach sich ziehen würde. Ihre Parteifreundin Birgit Simon wirft der SPD sogar indirekt vor, die Infoveranstaltung einberufen zu haben „in der Hoffnung, dass die Bürger vergessen haben, was damals beschlossen wurde“.

Diesem Vorwurf tritt Stadtverordneten-Vorstehen Stephan Färber (SPD) entgegen. „Die Veanstaltung war eine Idee der Lokalen Agenda.“ Einen politischen Zweck verfolge sie nicht. Deshalb bittet Färber, sämtliche politischen Diskussionen auf den Donnerstag ins Stadtparlament zu vertagen. Da wird zwar mit großer Wahrscheinlichkeit die von der Tansania-Koalition beschlossene Variante verabschiedet werden. Dass das ohne eine ausführliche Debatte geschieht, erscheint jedoch unwahrscheinlich. Zu tief sind die Gräben zwischen SPD und Tansania in der Frage Maindeichsanierung. Schon aus reinem Prinzip werden die Sozialdemokraten der Koalition nicht ohne Gegenwehr bei der Abstimmung entgegentreten.

Wie sehr die Fronten verhärtet sind, zeigt ein Blatt Papier, das Christoph Reiß, Mitglied der Lokalen Agenda, im Rathauscasino ausgelegt hat. Darin fordert er die Stadtverordneten auf, die Abstimmung zu verschieben und über die Schneider-Variante noch einmal zu beraten. Schnell geht bei Grünen und CDU der Vorwurf um, diese aus formellen Gründen gar nicht zulässige Resolution habe die SPD eingefädelt. „Das ist doch Trump light und hat mit ernsthafter Politik nichts mehr zu tun“, knurrt CDU-Stadtkämmerer Peter Freier im Gespräch mit Koalitionsfreundin Simon über vermeintlichen Populismus. Ohnehin ist die Informationsveranstaltung für Bürger eher ein Debattierklub für Politiker. Die Mehrheit der rund 50 Gäste stammt aus den Fraktionen. Nur vereinzelt bringen sich Bürger ein, stellen Fragen an Sigrid Pietzsch vom Amt für Stadtplanung, die einen Einblick über die Pläne zur Deichsanierung gibt und um Neutralität bemüht ist.