Schneefall am Wochenanfang in Hessen vorausgesagt

Es bleibt eiskalt

Offenbach - Zum Beginn der neuen Woche ist Schneefall in Hessen möglich. "Fallen kann er in allen Höhenlagen. Ob er liegen bleibt, ist eine andere Frage", sagte Meteorologe Christoph Hartmann vom Deutscher Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach.

Die Wasserkuppe in der Rhön sei ohnehin "jenseits von Gut und Böse". Auf Hessens höchstem Berg (950 Meter) sei die Wahrscheinlichkeit für Schnee am größten. Aber auch im Flachland seien am Dienstag bei Temperaturen von drei bis sechs Grad Schnee oder Graupel möglich. Zwingend liegenbleiben müsse der Schnee aber nicht, da der Boden noch recht warm sei. Wenn aber örtlich ein "ordentlicher Schauer" herunterkomme, schmelze die weiße Pracht unter Umständen nicht sofort wieder weg.

Bevor der Winter sich in Hessen blicken lässt, beginnt der Sonntag aber zunächst trocken. Im Tagesverlauf können bei sieben bis neun Grad einzelne Schauer durchziehen. In der Nacht zum Montag kann es im Bergland zu Neuschnee und auch in tiefen Lagen zu Bodenfrost und Glätte kommen. Der Tag selbst bringt erneut Niederschläge, in Lagen über 500 Metern in Form von Schnee und Schneeregen. (dpa)

Was Zusatzschilder bedeuten: Sicher durch den Schilderwald Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa