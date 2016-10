Schweinchen Rudi aus Offenbach-Bürgel gestohlen

Zeugen gesucht, Belohnung ausgesetzt

Ein Bild von Schweinchen Rudi

Offenbach - Wer hat Rudi gesehen? Unsere Leserin Susanne Stangl und die Polizei in Offenbach sind aktuell auf der Suche nach einem kleinen Schwein. Es wurde in Bürgel von Unbekannten gestohlen.

Unsere Leserin Susanne (Susi) Stangl aus Offenbach-Bürgel ist auf der Suche nach ihrem Schweinchen. Wie sie uns mitteilte, ist Rudi wohl gestohlen worden. Der Diebstahl passierte in der Nacht von Freitag (7. Oktober), 20 Uhr, auf Samstag (8. Oktober), 8 Uhr, in ihrem Garten. Das kleine Schweinchen ist etwa 30 Zentimeter groß, ein Jahr alt und irrt womöglich aktuell rund um den Schultheiß-Weiher herum. Unbekannte haben das Tier aus einem Gehege in der Lammertstraße entwendet. Der oder die Täter beschädigten dabei einen Maschendrahtzaun in der Kleingartenanlage. Auch bei der Polizei ist bereits eine Anzeige nach dem Diebstahl eingegangen.

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069/19725 bei der Besitzerin oder direkt bei der Polizei (069/8098-1234). Für sachdienliche Hinweise gibt es aktuell eine Belohnung von 350 Euro. Im sozialen Netzwerk Facebook wird bereits ebenfalls fleißig nach dem Schweinchen gesucht. (dr)