Softwarearbeiten sorgen für Verspätungen und Zugausfälle

Alle S-Bahnlinien betroffen

Frankfurt/Kreis Offenbach - Erneut bringen Arbeiten am Stellwerk in Frankfurt den Fahrplan der S-Bahnen durcheinander. Diesmal beschränken sich die Arbeiten aber nur auf das kommende Wochenende.

Von Samstagabend um 23 Uhr bis Sonntagvormittag um etwa 11 Uhr arbeitet die Bahn an der Software des Stellwerks, wie das Unternehmen heute in Frankfurt mitteilte. Davon sind alle S-Bahnlinien betroffen, da zeitweise das Stellwerk abgeschaltet wird. Am Wochenende fahren manche S-Bahnen daher verspätet oder fallen ganz aus. Zwischen 0.15 Uhr und 5.30 Uhr fahren zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen Ersatzbusse. Bei den Arbeiten wird das neue Stellwerk in mehrere Unterabschnitte aufgeteilt, damit Störungen sich nicht aufs komplette S-Bahnnetz auswirken. Reisende finden die genauen Infos auf www.rmv.de oder www.bahn.de. In den Sommerferien war der S-Bahntunnel unter der Innenstadt sechs Wochen lang vollgesperrt, weil das neue elektronische Stellwerk eingebaut wurde. (dpa)

Wie werde ich Elektroanlagenmonteur/in? Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa