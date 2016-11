Stefan Grüttner besucht Integrationsklasse und stellt sich Kritik

„Echte Beziehungsarbeit“

+ © san Zu Besuch in einer InteA-Klasse: Stefan Grüttner und Kollwitz-Rektorin Marlies Stülb lauschen den Sätzen der Geflüchteten. © san

Offenbach - 145 geflüchtete Jugendliche lernen zurzeit an der Käthe-Kollwitz-Schule in Integrationsklassen. Sozialminister Stefan Grüttner hat sich gestern ein Bild gemacht, wie gut das funktioniert. Bei einer anschließenden Besprechung hagelte es aber auch Kritik. Von Sarah Neder

Wenn der Minister kommt, gibt’s Geschenke. Zumindest für die Kinder. Stefan Grüttner (CDU) hat Dutzende Turnbeutel mit Schulmaterial für die sogenannten InteA-Klassen der beruflichen Käthe-Kollwitz-Schule mitgebracht. InteA, das steht für Integration und Ausbildung. Es ist ein Modell für jugendliche Flüchtlinge, die das schulpflichtige Alter zwar überschritten haben, also älter als 16 Jahre sind, aber noch keinen Abschluss haben. Sind zwei Jahre mit intensivem Deutsch- und speziell aufs Berufsleben vorbereitenden Unterricht vorbei, legen sie eine Hauptschulprüfung ab.

So viel zur Theorie: Wie das Lernen in der Praxis funktioniert, hat eine InteA-Klasse unter Leitung von Barbara Pesti Hessens Sozialminister gestern Mittag demonstriert. Für ein Kennenlernspiel schreibt jeder der 14 Jugendlichen ein paar Sätze über sich auf einen Zettel, faltet ihn, legt ihn in die Kappe, die reihum geht. Dann ziehen die Schüler, die aus Afghanistan, Eritrea oder Georgien kommen, jeweils ein Papierchen, lesen vor, was darauf steht und versuchen dann gemeinsam, den Verfasser der Zeilen zu identifizieren. Bei der Übung geht es sowohl ums Schreiben und Lesen, aber auch ums Verstehen der neuen Sprache. Grundkenntnisse haben die meisten schon drauf. Deshalb können sie auch der anschließenden Ansprache des Mannes im Anzug folgen: „Es ist wichtig, dass ihr die Hilfe annehmt, und versucht, etwas zurück zu geben“, betont Grüttner.

Nach der Stippvisite stellt sich Grüttner Fragen der Kollwitz-Belegschaft. Schulleiterin Marlies Stülb hat etwa ein Dutzend Mitarbeiter, die am InteA-Projekt beteiligt sind, zur Diskussion mit dem Sozialminister eingeladen. Neben Lehrern werden am Buchhügel auch drei Sozialpädagoginnen beschäftigt, die sich der geflüchteten Schüler annehmen und ihnen etwa bei der Jobsuche, Amts- oder Wohnungsfragen helfen. Vor allem von ihrer Seite wird die Kritik laut, dass zwei Jahre für viele ihrer Schützlinge ein zu kurzer Zeitraum sei, Deutsch zu lernen. Stülb bekräftigt diese Forderung: „Mit 16, 17 Jahren ist man als Jugendlicher, der aus einem Kriegsgebiet geflohen ist, schon genug mit anderen Dingen beschäftigt.“ Man solle den Heranwachsenden mehr Zeit und Raum zum Lernen gewähren. Denn: An ihrer Schule lernten die InteA-Besucher mehr als eine neue Sprache, etwa hiesige Bräuche, Gepflogenheiten. „Das ist echte Beziehungsarbeit“, sagt die Rektorin.

Ähnliches gilt für das Gespräch zwischen Schulpersonal und Sozialminister: Die Pädagogen bringen Missstände zur Sprache, fordern mehr Unterstützung des Landes. Diplomatisch, aber direkt macht Stefan Grüttner wenig Hoffnung, dass sich bald an dieser konkreten Stelle etwas ändern könne: Die Masse an Neuankömmlingen verlange Förderung auf vielerlei Ebenen. „Es geht nicht alles auf einmal, sondern sukzessive“, formuliert es der Offenbacher Christdemokrat.