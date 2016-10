SPD-Antrag zu Tempo 30 auf Hauptstraßen

Ein Wort macht den Unterschied

+ © Georg Gibt es auf Hauptverkehrsstraßen nachts bald eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h? Die SPD will einen entsprechenden Antrag zu Testversuchen ins Stadtparlament einbringen. Im Koalitionsvertrag äußern sich CDU, Grüne, FDP und Freie Wähler ähnlich. Doch im Detail unterscheiden sich die Vorstellungen. © Georg

Offenbach - In Offenbach ist es laut. Nicht nur die Flugzeuge erzeugen einen permanenten Geräuschpegel, auch die Autos produzieren viel Lärm. Deshalb will die SPD in der Stadtverordnetenversammlung einen Antrag einbringen, auf Hauptverkehrsstraßen von 22 bis 6 Uhr testweise Tempo-30-Zonen einzurichten. CDU und Grüne sind über den Vorschlag aus zweierlei Gründen verwundert. Von Steffen Müller

Ursula Richter muss laut lachen, als sie auf den Antrag der SPD zum „Verkehrsversuch zu Tempo-30-Zonen“ angesprochen wird. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen feixt: „Schön, dass die SPD den Koalitionsvertrag gelesen hat.“ Dann was die Sozialdemokraten nun forderten, hätten CDU, Grüne, FDP und Freie Wähler in ähnlicher Version bereits im Koalitionsvertrag festgehalten. In dem heißt es tatsächlich auf Seite 27: „Abschnittsweise kann Tempo 30 auch auf Hauptverkehrsstraßen eine Option sein (...). Im Lärmaktionsplan und im Luftreinhalteplan festgesetzte Maßnahmen, wie Tempo 30 in der gesetzlichen Nachtzeit auf hochbelasteten Strecken zum Schutz der Anwohner, setzen wir um.“ Bei der SPD klingt das nun so: „Unser Antrag schlägt einen sogenannten Verkehrsversuch zu Tempo-30-Zonen auf ausgewählten Hauptverkehrsstraßen von 22 bis 6 Uhr vor. Denn gerade in der Nacht kann Straßenlärm die Ruhe von Anwohnern erheblich stören. Und die beste Möglichkeit, den Lärm zu reduzieren, ist die Verlangsamung des Verkehrs.“

Im Klartext bedeutet das: Die Tansania-Koalition und die SPD denken unabhängig voneinander darüber nach, auf stark befahrenen Verkehrswegen wie beispielsweise der Waldstraße, der Mühlheimer Straße oder der Mainstraße die erlaubte Geschwindigkeit in der Nacht auf 30 km/h zu reduzieren. Grund: Lärmschutz. Welche Strecken genau gemeint sind, bleibt bislang aber offen. Die Sozialdemokraten beteuern, dass ihre Initiative, obwohl sie den Aussagen im Koalitionsvertrag ähnelt, nicht abgeschrieben sei. „Wir gucken nicht in den Koalitionsvertrag, um uns Ideen abzuschauen“, beteuert der stellvertretende SPD-Fraktionsgeschäftsführer Marc Knörnschild, freut sich jedoch über Einigkeit: „Das gibt uns Hoffnung, dass unser Vorschlag im Stadtparlament eine breite Mehrheit findet.“ Ob es dazu kommt, ist allerdings mehr als fraglich. Denn der Sozialdemokrat räumt in einem Punkt noch wesentliche Unterschiede ein.

So schützen Sie Ihr Ohr: Die wichtigsten Tipps Zur Fotostrecke

In ihrem Antrag fordert die SPD zusätzlich, vor „allen Grundschulen, Kitas und Altenheimen Tempo-30-Zonen einzurichten“. Zu diesem Thema hat sich die Koalition in ihrem Vertrag hingegen so geäußert: „Der Bundesgesetzgeber ermöglicht eine erleichterte Einführung von Tempo 30 dort, wo es sinnvoll erscheint, etwa an Schulen, Kindergärten, Krankenhäusern, Seniorenheimen und anderen sozialen Einrichtungen. Es ist für uns selbstverständlich, diese Möglichkeiten unter Einbeziehung der Verkehrskommission zu prüfen.“

Für Knörnschild gibt es aber keinen erkennbaren Anlass, erst zu prüfen, ob eine Tempo-30-Zone vor Grundschulen, Kitas oder Altenheimen sinnvoll ist. Die SPD fordert, dass an diesen Stellen so schnell wie möglich die erlaubte Geschwindigkeit begrenzt wird. Ob die Koalition der SPD im letzten Punkt zustimmt, ließen Vertreter von CDU und Grünen gestern offen. Klar ist aber, dass sich der Wunsch von Knörnschild auf breite Mehrheit für den Antrags nicht erfüllen wird. Zumindest in seiner derzeitigen Formulierung. „Dieser Antrag ist so nicht beschlussfähig“, stellt CDU-Fraktionsgeschäftsführer Jochen Fischer unmissverständlich klar. Er erklärt, dass eine „Tempo-30-Zone“ auf einer Hauptverkehrsstraße rein rechtlich gar nicht zulässig ist. Möglich ist lediglich eine „Begrenzung auf Tempo 30“. Erst wenn die Terminologie stimmt, werde sich die CDU-Fraktion zusammensetzen und über den SPD-Vorschlag diskutieren.

Kuriose Blitzer-Bilder: Die verrücktesten Radarfotos Zur Fotostrecke

Auch Grünen-Bürgermeister Peter Schneider stört sich an dem Begriff „Zone“, stimmt dem SPD-Antrag in seinen Grundsätzen aber zu. „Denn es geht nicht nur um Lärmminderung, sondern auch darum, den Luftreinhalteplan umzusetzen“ Und dazu könne Tempo 30 auf Hauptstraßen beitragen.