SPD: „Nehmen Antworten ernst“

Offenbach - So etwas gab’s in jüngster Vergangenheit nicht: Mit 45.000 Fragebögen möchte die SPD erkunden, was die Offenbacher bewegt, beziehungsweise welche Schwerpunkte die Lokalpolitik setzen soll. Von Martin Kuhn

„Wir sehen, dass sich der Bürger immer weniger durch die Politik vertreten sieht - bundesweit“, sagt Parteichef Felix Schwenke. Die SPD sieht die Aktion somit als Signal an die Bevölkerung und gegen die um sich greifende Politikverdrossenheit. „Es besteht doch immer der Vorwurf: Wir kennen die Sorgen der Bürger nicht. Genau danach fragen wir“, kündigt Felix Schwenke an. Und er verweist bereits auf den zweiten Schritt: „Wir nehmen die Antworten ernst.“ Das kann - in Zeiten von Reichsbürgern und anderen Alternativen - durchaus nach hinten losgehen. Das ist auch der lokalen SPD-Spitze bewusst, die nicht ihre sozialdemokratischen Wurzeln aufgeben wird. „Geben beispielsweise 80 Prozent der Teilnehmer an, dass wir etwas gegen die vielen Ausländer unternehmen sollen, werden wir das nicht Eins zu Eins umsetzen. Auf keinen Fall!“

Aber so weit ist man noch lange nicht. Zunächst gilt es, möglichst viele Offenbacher zu erreichen. Der übersichtliche DIN-A4-Zettel wird in den nächsten Wochen (die SPD baut da auf seine fünf Ortsvereine und gut 500 Mitglieder) an möglichst alle Haushalte verteilt. Prangt der Aufkleber „Keine Werbung“ am Briefkasten, soll das berücksichtigt werden. Es ist allerdings kein Ausschluss-Kriterium. Auf der Homepage der SPD ist der Bogen auszufüllen oder herunterzuladen. Der Rücklauf erfolgt übers Parteibüro (Herrnstraße 14) oder an Infoständen (erster Termin: 21. Januar, Rumpenheim).

„Wir sind sehr auf die Teilnahme und Akzeptanz gespannt“, blickt die stellvertretende Vorsitzende Maria Böttcher nach vorn. Beide geben vor Journalisten unumwunden zu, dass der Bogen „seine Grenzen hat“. Bei einem Etat im mittleren vierstelligen Bereich ist auch nicht mehr möglich. „Eine politische Partei kann nicht mehr, als es anzubieten.“

Die Sozialdemokraten sehen die Aktion als „nächsten Schritt der Parteiarbeit“. Beinhaltet: Das Ergebnis der Kommunalwahl 2016 (die SPD ist daraus zwar als stärkste Partei hervorgegangen, findet sich jedoch in der Opposition wieder) ist aufgearbeitet in einem „Prozess der inneren Klärung“. Jetzt geht man auf die Bürger zu. Binnen acht Wochen sollen 45.000 Exemplare verteilt sein, bis Ende Februar können die Antworten erfolgen.

Dabei stellen die Sozialdemokraten zwei Fragen: Worum soll sich die Politik kümmern? Was ist gut bzw. wäre gut für Offenbachs Zukunft? Maximal fünf Antworten sind anzukreuzen, Platz steht für persönliche Verbesserungsvorschläge und Hoffnungen zur Verfügung. Dazu kommt ein Blick aufs Lebensgefühl: „Was ist für Sie echt Offenbach? Das alles ist anonymisiert, selbst eine Altersangabe ist nicht vorgesehen: „Mit Absicht. Wir wollen bewusst die subjektiven Antworten“, betonen Schwenke und Böttcher unisono. Sie hoffen auf einen guten Rücklauf, ohne sich auf eine Zahl festnageln zu lassen. „Im Vertrieb gilt folgende Regel: 100 Briefe, 10 Antworten, 1 Verkauf“, rechnet Maria Böttcher vor. Also: Abwarten. „Wir werden alles, auch die Zahl der Teilnehmer, offenlegen“, so Schwenke.

Fest steht bereits: Die Ergebnisse sollen auf einer Art Bürger-Treff oder -Konferenz vorgestellt und diskutiert werden. Das alles soll in die künftige politische Arbeit einfließen. „Es ist explizit ein Angebot an alle Bürger“, wiederholt Schwenke, dessen Kopf die SPD-Aktion schmückt. Ein Hinweis auf eine Personalie für die Direktwahl des Offenbacher Oberbürgermeisters, die 2017 ansteht?

Das verneint der SPD-Parteichef. „Unser interner Zeitplan steht lange fest. Wir lassen uns nicht treiben; es wird nicht in diesem Jahr beschlossen“, sagt Schwenke. Die Frage, ob er oder Amtsinhaber Horst Schneider für die SPD antritt, bleibt gestern also unbeantwortet. Festgelegt ist der Termin für die Mitgliederversammlung, die über die Personalie zu befinden hat – 18. Februar. Und: Es gibt wohl nur einen vom Unterbezirksvorstand bestimmten Kandidaten. Der sich anhand der Fragebogen-Ergebnisse so gezielt auf die Direktwahl vorbereitet? Schwenke lächelt: „Ihm wäre jedenfalls geraten, die Ergebnisse zu nutzen...“

