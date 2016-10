Sportzentrum Rosenhöhe hat seinen Kunstrasenplatz

Ein glückliches Ende unter Flutlicht

+ © G eorg Geht doch: OPG-Geschäftsführerin Daniela Matha auf dem neuen Kunstrasenplatz im Doppelpass mit dem ehemaligen OFC-Stürmer Suat Türker. © G eorg

Offenbach - Lange mussten die Fußballer darauf warten, jetzt haben sie den ersehnten Kunstrasenplatz im Sportzentrum Rosenhöhe in Besitz genommen. Die jüngsten Kicker machten den Anfang und bestritten zwei Vorspiele, ehe die SGR-Allstars und die OFC-Waldis der Plastikpille nachjagten. Von Harald H. Richter

Die Jungs sind stolz wie Bolle. Unter den Augen ihrer Eltern und der lokalen Prominenz von Sport und Politik sind sie die ersten, die den neuen Kunstrasenplatz auf der Rosenhöhe bespielen dürfen. Sie tun’s sichtlich begeistert und obendrein noch ins allerbeste Licht gerückt, weil unter Flutlicht. Darum zeigen die G- und E-Jugend-Fußballer von Germania Bieber, des BSC und der SG Rosenhöhe mit großem Eifer, was sie im Training gelernt haben. An diesem Donnerstagabend herrscht im Sportzentrum allseits Zufriedenheit und Erleichterung, sogar ein bisschen Volksfeststimmung. „Unter engen finanziellen Bedingungen ist es endlich gelungen, auch auf der Rosenhöhe einen Kunstrasenplatz anzulegen, damit die Fußballer so oft wie nötig trainieren und Spiele auf eigenem Platz austragen können“, freut sich Oberbürgermeister Horst Schneider. Positiv: Der gesteckte Finanzrahmen (750.000 Euro) ist eingehalten. Das Geld stammt größtenteils aus dem hessischen Kommunalinvestitionsprogramm. „Eine Investition, die sich gewiss auszahlen wird“, ist Daniela Matha überzeugt. Die Geschäftsführerin der SOH-Gesellschaften führt nach dem offiziellen Teil der Platzweihe den Anstoß aus: Es spielen die ALLstars der SG Rosenhöhe und die OFC-Waldis (4:5).

+ Panorablick aufs neue Spielfeld der Rosenhöhe, der zwar die Dimensionen, aber leider nicht das einwandfreie Laufgefühl vermittelt. Schon im Einlagespiel zu sehen: Das Bällchen läuft jetzt einwandfrei! © Georg Mit dem Umbau des einstigen Rasensportfeldes erhöht sich die Nutzungszeit ganz erheblich, so Sportamtsleiter Manfred Ginder. Bisher konnten die Teams in den Wintermonaten nur eingeschränkt ihrem Sport nachgehen. Die neue Flutlichtanlage erlaubt einen Übungs- und Spielbetrieb bis in die Abendstunden. Bisher gab es auf der Rosenhöhe vier Naturrasenplätze, einen Hartplatz mit Tennenbelag und ein Ricoten-Kleinspielfeld mit einem Belag aus Baumrinde. Dadurch war die SGR in der kalten Jahreszeit gezwungen, auf andere Anlagen auszuweichen. Heimspiele der Jugend-Hessenliga (ab dieser Klasse ist Rasen- oder Kunstrasen Pflicht) mussten in Frankfurt-Bonames ausgetragen werden. „Das ist nun anders“, sagt ein sichtlich zufriedener Patrick Ihlefeld, 1. Vorsitzender der Fußballabteilung.

Während der Sommermonate war das ehemalige Naturrasenfeld unter Projektleitung der OPG in Zusammenarbeit mit der GBM Service, in deren Händen die Pflege und Betreuung das Sportzentrum Rosenhöhe liegt, umgebaut worden. Die alte Grasnarbe wurde abgeschält und ein neuer Unterbau mit Drainage geschaffen. Flutlichtanlage, Zäune und Wege entstanden. Einziger Dämpfer: Arbeiter stießen auf eine zündungsfähige Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die der Kampfmittelräumdienst entfernte.

Das neue Sportfeld ist so angelegt, dass es problemlos in zwei Jugendspielfelder zu unterteilen ist – die Markierungen sind bereits vorhanden. Damit kann die Anlage künftig quer bespielt werden. Hinsichtlich der Belegung durch Vereine, Schulen und Betriebssportgruppen stellt die neue Anlage nach Ginders Überzeugung „einen deutlichen Zugewinn dar, der auch zur Entspannung der Situation der benachbarten Vereine beitragen wird.“ Der Oberbürgermeister weiß von weiterem Bedarf. „Auch in Bürgel, bei Gemaa Tempelsee und nochmals im Sana Sportpark könnten weitere Kunstrasenplätze geschaffen werden“, blickt der Verwaltungschef nach vorn.

Eine Besonderheit bietet der Energieversorger EVO Sportlern wie Besuchern. Insgesamt wurden fünf Hotspots auf dem Gelände sowie in der nahen Waldgaststätte zum kostenfreien Internetempfang installiert. „Damit wollen wir vor allem junge Menschen und Eltern, die sich häufig lange auf der Trainingsanlage aufhalten, einen Service bieten“, betont EVO-Vorstandsvorsitzende Heike Heim. Der Energieversorger betreibt nunmehr an sechs Standorten innerhalb Offenbachs sowie an drei weiteren in Seligenstadt öffentliche Internetzugänge. Kein Wunder also, dass am Abend der Platzeinweihung die ersten Smartphone-Schnappschüsse vom Geschehen umgehend ins weltweite Netz gesendet werden. Auch von manchen verschwitzen Mannschaftskameraden, die nach dem Spiel geduldig für eine leckere Rindswurst und eine erfrischende Limo anstehen. Die Geldbörsen können sie stecken lassen, denn „heute kostet es nix“, erklärt ein freundlicher Helfer am Verpflegungsstand und sorgt mit seiner Botschaft für noch mehr Zufriedenheit.