Müll in der Stadt: Votum für einen Chef-Kümmerer

Stabsstelle „Sauberes Offenbach“ geplant

+ © Neder Der Kampf gegen illegale Müllablagerungen, wie sie Ende des vergangenen Jahres in der Waldstraße zu sehen waren, soll mit der Stabsstelle effektiver werden. © Neder

Offenbach - Um das Erscheinungsbild Offenbachs zu verbessern, soll in der Stadtverwaltung eine Stabsstelle „Sauberes Offenbach“ eingerichtet werden. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Stadtverordnetenversammlung in ihrer jüngsten Sitzung. Von Matthias Dahmer

Der Magistrat ist beauftragt, bis Jahresende ein Konzept zu erstellen, welches die Aufgaben der Stelle konkret definiert, wobei das Projekt „Besser leben in Offenbach“ mit einbezogen werden soll. Weiterhin ist daran gedacht, das Bußgeld für Müllsünder zu erhöhen. Dominik Schwagereit (FDP) erläuterte ausführlich, warum die Stabstelle aus Sicht der antragstellenden Tansania-Koalition nötig ist: Sauberkeit sei eines der zentralen Themen in der Stadt. Derzeit seien dafür viele Akteure am Werk, doch es müsse neuer Eifer in die Sache kommen. Schwagereit: „Wir brauchen den unermüdlichen Chef-Kümmerer“. Als die vier Hauptprobleme benannte er illegale Müllablagerungen, Schmierereien, Zigarettenkippen und Kaugummis auf Gehwegen sowie Hundekot.

Ulrich Stenger, Fraktionsschef der Freien Wähler, ergänzte: Sauberkeit sei eine Grundvoraussetzung dafür, dass Investoren und kaufkraftstärkere Bevölkerung nach Offenbach gelockt werden können. Was die Umsetzung angehe, müsse auf Kommunikation mit den Verursachern gesetzt werden. Zugleich sei aber auch der Bußgeld-Katalog anzupassen. Für das neue Hafenviertel regte Stenger an, dort öffentliche Toiletten zu schaffen und möglicherweise einen Hafenmeister zu installieren.

Alles zur Kommunalpolitik in Offenbach

Heike Habermann (SPD) signalisierte für ihre Fraktion Zustimmung zu den Tansania-Plänen, nannte es aber „abstrus“ den Freiwilligen Polizeidienst mit in die Diskussion um Sauberkeit einzubeziehen. Diesen hatte Schwagereit zuvor mit den Worten ins Gespräch gebracht, der Freiwillige Polizeidienst sei als eine Art Ordnungsdienst zu begreifen.

Für Markus Philippi (Linke) ist die Stabstelle überflüssig. Die angedachten Maßnahmen könnten auch ohne eine solche erledigt werden. Christin Thüne Dunleavy (AfD) warf der Koalition vor, sie wolle nur Pöstchen vergeben. Mit Blick auf eine Verschärfung des Bußgeldkatalogs meinte sie, es reiche aus, die geltenden Vorschriften anzuwenden. AfD, Linke und Reps stimmten am Ende gegen das Vorhaben.