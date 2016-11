Stadt ersetzt alte Starenkästen gegen moderne Kombinationsblitzer

Wo es in Offenbach blitzen kann

Offenbach - Autofahrer mit Hang, bisweilen schneller als erlaubt zu fahren, müssen sich in Offenbach immer vorsehen: An jedem Straßenrand kann der Blitzer des Ordnungsamts lauern. Zudem ist seit Neuestem kein Verlass mehr darauf, dass bestimmte Starenkästen nur Rotlichtverstöße ahnden. Von Thomas Kirstein

Gerhard B. und Walter Z. gehören zu jenen Verkehrsteilnehmern, die sich einer Sache zu sicher waren, und jetzt zahlen müssen. Sie waren überzeugt, dass die stationäre Radaranlage an der Kreuzung Rhönstraße/Goerdelerstraße wie eh und je auf Autofahrer lauert, die dort die Ampel bei Rot überfahren. Die Knöllchen für ihre dort registrierten Geschwindigkeitsüberschreitungen hat sie verblüfft. Lockt die Stadt inzwischen Verkehrsteilnehmer bewusst in Tempofallen, um eine zeitlang abzukassieren? Natürlich nicht, sagt Ordnungsamtschef Peter Weigand. Die Umstellung an dieser Stelle ist vielmehr Vorbote einer Entwicklung im ganzen Stadtgebiet.

Die alten grauen Kästen, die entweder die Ampel oder den Tacho im Blick haben, sind, wie Weigand erläutert, Auslaufmodelle. Ersatzteile gebe es für sie nicht mehr – außer im Deutschen Museum für Technik. Die Nachfolger sind ausgefeilter, für beide Kontrollarten gleichzeitig geeignet. Der Austausch der betagten Starenkästen gegen moderne Kombinationsblitzer geht sukzessive voran, je nachdem, was der 140.000-Euro-Wartungs- und Austausch-Etat des Ordnungsamts hergibt. Um die 15.000 Euro kostet solch eine neue Kiste.

Neben der Anlage am Spessartring registriert neuerdings zudem jene nahe der Friedrich-Ebert-Schule an der Mühlheimer Straße zusätzlich Temposünder. Vorgesehen ist das auch für die Kreuzung Waldstraße/Odenwald-/Spessartring, wo der Rotlicht-Kasten schon vor geraumer Zeit abmontiert wurde. Wird der Rotlichtblitzer an der Waldschule Tempelsee im Brunnenweg gegen ein Kombigerät ausgetauscht, müsste das ein Novum für Offenbach ergeben: Es wäre die erste stationäre Überwachung eines Tempo-30-Abschnitts.

Freilich sind diese an Masten angebrachten stationären Radarfallen im Gegensatz zu ihren hochmodernen im Boden verankerten Kolleginnen nicht immer scharf. Sie müssen sich die sechs 27.000 bis 40.000 Euro teuren Kameras teilen, die ihre Standorte regelmäßig wechseln. Weigand betont dabei, dass es ohnehin eher auf die erzieherische Wirkung als auf die Einnahmen für die Stadtkasse ankomme. Dass dies erfolgreich ist, macht er am Beispiel Odenwaldring fest, wo in Höhe des Deutschen Roten Kreuzes ein moderner Laser wacht: „Der schreckt inzwischen richtig ab, der bringt kaum noch Geld.“

2015 hat die Stadt durch Geschwindigkeitsüberwachung 1,17 Millionen Euro eingenommen, von denen 470.150 Euro auf die stationären Anlagen entfielen. In diesem Jahr fällt die Beute wohl bescheidener aus: nur noch 853.000 beziehungsweise 341.000 Euro. Von Rotlichtverstößen und schweren Temposünden profitiert die Stadt nicht. Bußgelder werden vom Regierungspräsidium in Kassel bearbeitet. Die Landesbehörde überweist dann 40 Prozent dieser Einnahmen als Investitionszuschuss, im vergangenen Jahr waren das für Offenbach 130.000 Euro.

Wo es in Offenbach blitzen kann:

Veraltete Kontaktschleifen, Geschwindigkeit: Bieberer Berg, Waldstraße 270, Nordring 46, Sprendlinger Landstraße 200 (alle stadteinwärts)

Veraltete Kontaktschleifen, Rotlicht: Untere Grenzstraße/Mühlheimer Straße, Waldschule Tempelsee

Neuer Laser, Geschwindigkeit: Strahlenbergerstraße stadteinwärts, Taunusring stadtauswärts, Spessartring beide Richtungen, Mühlheimer Straße/Alter Friedhof stadteinwärts

Neuer Laser bzw. neue Schleife, Tempo und Rotlicht: Rhön-/Goerdelerstraße Richtung Bieberer Straße, Mühlheimer Straße/Neuer Friedhof beide Richtungen

Neuer Laser, Geschwindigkeit: Mühlheimer Straße/Alter Friedhof stadteinwärts