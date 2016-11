Stadt sucht Schmierfinken: Belohnung für Hinweise

Ärger kurz nach Reinigungsaktion

+ © Stadt Offenbach Erst vor zwei Monaten hatten Helfer des Projekts „Besser leben in Offenbach“ die Mauer am Main gereinigt. Nun ist sie schon wieder mit Graffiti beschmiert. © Stadt Offenbach

Offenbach - Gerade frisch gereinigt und schon wieder verschmiert: Erst im September hatten Helfer des Projekts „Besser leben in Offenbach“ die mit Schriftzügen und Kritzeleien übersäte Mauer an der Unterführung an der Schlossstraße gereinigt.

Jetzt sind die Steine wieder voll mit Schmierereien. Sabine Süßmann, Projektleiterin von „Besser leben in Offenbach“, will schnell reagieren und die Graffiti entfernen lassen, damit die Mauer nicht zur Fläche für Nachahmer wird. Um den Übeltätern auf die Spur zu kommen, hat das Projekt mit der Unterstützung der Gemeinnützigen Baugesellschaft Offenbach eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.

Wer bezüglich der Schmierereien Hinweise geben kann, meldet sich bei Sabine Süßmann unter der Nummer 069/840004156. Im Projekt „Besser leben in Offenbach“ bündeln die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Offenbach seit 2007 ihre Aktivitäten, um gemeinsam das Stadtgebiet aufzuwerten. An vielen Maßnahmen sind Bürger aktiv beteiligt. Bisher hat sich das Projekt in sechs Stadtquartieren – der östlichen Innenstadt, der Innenstadt, den Stadtteilen Nordend, Lauterborn, Bieber Waldhof sowie dem Senefelder Quartier – für Sauberkeit eingesetzt. (pso)

