Brave Hunde, brave Herrchen

Stadtpolizei kontrolliert Vierbeiner und ihre Besitzer

+ © Neder Feiner Hund: Denise Rodenhäuser von der Stadtpolizei hat nichts zu beanstanden. Die Halterin des kleinen Ata hat an Leine, Steuermarke und Plastiktütchen für seine Hinterlassenschaften gedacht. © Neder

Offenbach - Leine dran? Steuermarke am Halsband? Plastiktüte dabei? Das Ordnungsamt hat gestern den ganzen Tag über Offenbacher Hundehalter kontrolliert. Wir haben einer Streife über die Schulter geschaut. Das Ergebnis? Alles fein im Revier. Also fast. Von Sarah Neder

Vier dürre Beine ragen aus einem kleinen Wintermantel. Das Häufchen Hund zittert wie Laub im Wind. Dabei geht es den Stadtpolizisten ums andere Ende der Ratsch-Leine: Frauchen hat nämlich die Steuermarke vergessen. Denise Rodenhäuser und ihr Kollege Slavomir Barton haben die Besitzerin gerade beim Mittagsspaziergang im Hessenring angehalten. Die Hundehalterin ist an diesem groß angelegten Kontrolltag die erste, die die Ordnungshüter auf ihre Verstoßliste setzen können. Ein erfreuliches Zwischenergebnis, denn die beiden sind immerhin schon seit 6.45 Uhr unterwegs.

Rodenhäuser und Barton richten ihre Route nach einer Liste von neuralgischen Gassigeh-Punkten im Stadtgebiet: Landgrafenring, Hessenring, Friedrichsring, Starkenburgring, Isenburgring sowie das Mainufer gehören dazu. An den jeweiligen Stationen halten sie zunächst Ausschau nach Mensch-Hund-Gespannen. Meistens können die Stadtpolizisten schon von Weitem erkennen, ob die Halter alle einzuhaltenden Regeln befolgen.

Slavomir Barton checkt beispielsweise bei einem Jack-Russel-Mischling schon von der anderen Straßenseite aus die drei wichtigsten Auflagen: Am Halsband klimpert eine Steuermarke, er ist angeleint, das Frauchen hält ein schwarzes Tütchen in der Hand. „Da müssen wir die Leute nicht unnötig belästigen“, sagt er.

Genauer muss aber bei sogenannten Listenhunden hingesehen werden. Deren Besitzer sollen nämlich zusätzlich Bescheinigungen über das friedliche Wesen ihres Vierbeiners und über die eigenen Halterfähigkeiten mit sich führen. Als gefährlich gelten beispielsweise Pitbull-Terrier, Staffordshire Terrier oder Rottweiler. An diesem Vormittag begegnen die Kontrolleure jedoch keinem Hund dieser Rassen. In der Liebigstraße stoppen Barton und Rodenhäuser einen älteren Mann samt Chihuahua-Mix am Ende ihres Spaziergangs. Leine und Marke sind dran – nur fehlt das portable Hundeklo. „Das kostet eigentlich 25 Euro“, ermahnt der 36-jährige Stadtpolizist den Halter. Weil der jedoch versichert, sonst immer einen Beutel dabei zu haben, drücken die Ordnungshüter nochmal ein Auge zu.

Einen solchen Ermessensspielraum gibt es auch bei Blinden- oder anderen Hilfshunden. Deren Besitzer müssten die Hinterlassenschaften ihrer felligen Begleiter selbstverständlich nicht beseitigen, weiß Denise Rodenhäuser. Für alle anderen Herrchen und Frauchen aber gilt: Tretminen entsorgen, sonst gibt es Ärger mit der Stadtpolizei.