Sechs Neue sind auf Streife

Stadtpolizei verstärkt die uniformierte Präsenz

Offenbach - Sicherheit, Sauberkeit, Ordnung. Punkte, die immer wieder angesprochen werden, wenn’s um Offenbach geht. An Zahlen lässt sich das meist nicht festmachen – es sind subjektive Eindrücke, die sich zu einem Bild formen und in dem Vorwurf münden: Die Stadt unternehme ohnehin nichts. Von Martin Kuhn

Von wegen! Gestern haben sechs Stadtpolizisten ihren Dienst aufgenommen. Arbeiter errichten auf Aliceplatz und Stadthof alles für den lokalen Budenzauber. Der hessische Handel erwartet ein Rekord-Weihnachtsgeschäft. Rechtzeitig dazu verstärkt die Stadt die uniformierte Präsenz in der Innenstadt. Sechs neue Stadtpolizisten hatten gestern ihren ersten Tag „auf Streife“. Die Soll-Stärke liegt nun bei 27, wobei sechs Innendienst versehen. Heißt: Ab sofort ist montags bis samstags von 10 bis 22 Uhr permanent eine Doppelstreife zu Fuß in der Innenstadt und an Markttagen auch auf dem Wilhelmsplatz unterwegs.

Bürgermeister Peter Schneider hebt bei den genannten drei weichen Standort-Faktoren hervor: „Wo wir etwas tun können, tun wir es. Und zwar möglichst schnell.“ Für den Grünen-Politiker ist es wichtig, dass Offenbach als sogenannte Arrival-City für Ankommende ein „ansprechendes Bild“ abgibt: „Dabei geht’s nicht allein um die Innenstadt; aber sie ist nun mal unser Aushängeschild. Die Menschen müssen sich sicher und wohl fühlen können.“

Mittlerweile haben die „Neuen“ die erforderlichen Lehrgänge (Anhalten von Kraftfahrzeugen, Ermächtigung zum Zwang) absolviert und unterstützen das bisherige Team. Ein besonderes Augenmerk hat die Fußstreife auf den Fahrzeugverkehr in der Fußgängerzone, „da immer wieder Fahrzeuge außerhalb der erlaubten Ladezeiten die Zone benutzen – ohne die erforderliche Ausnahmegenehmigung“, erläutert Ordnungsamtsleiter Peter Weigand.

Radfahrer, die dort mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs sind, werden zu einer „angemessenen Fahrweise“ aufgefordert. Weitere Schwerpunkte: nicht angeleinte Hunde, aggressives Betteln oder das Entsorgen von Kleinmüll abseits der aufgestellten Papierkörbe. Mancher empfindet es anders. „Die schreiben doch nur Falschparker auf“, lautet ein Vorwurf, der bereits im August mit der Anstellung der sechs neuen Stadtpolizisten formuliert wurde.

Das will und kann Schneider so nicht stehenlassen. „Regelverstöße sind Regelverstöße. Da gibt’s keinerlei Gewichtung, auch wenn der Bürger gerne stets auf den anderen zeigt.“ Also der Gassigänger auf den Autofahrer und umgekehrt? Das lässt der Bürgermeister offen und sagt vielmehr ganz staatsmännisch: „Um Verhaltensweisen zu ändern und Gefahren im öffentlichen Raum zu beseitigen, bedarf es einer effektiven Kontrolle und Sanktion.“ Es zahle sich langfristig aus, wenn die Stadt die erforderlichen Mittel dafür verwende.

Etwas mehr ins Detail geht der Leiter des Ordnungsamtes: „Der Bürger sieht nur eine blaue Uniform; er unterscheidet nicht unbedingt zwischen Stadtpolizei und Verkehrsdienst – wir schon.“ Beinhaltet: Knöllchen verteilen in der Regel die Zweitgenannten. Die verstärkte Präsenz der Uniformierten begrüßen Stefan Becker und Klaus Kohlweyer, Vorsitzende des Gewerbevereins Treffpunkt. Sie beschränken sich indes nicht nur aufs Fordern. Sie geben auch. Parallel zur Innenstadtstreife der Stadtpolizei hat das Karree Offenbach, Zusammenschluss von Einzelhändlern und Immobilieneigentümern in der Innenstadt, die selbst finanzierte Stelle einer Karree-Beauftragten geschaffen. Nicole Nensel ist in Teilzeit beim Ordnungsamt der Stadt beschäftigt und hat ein Ohr vor allem für die kleinen Nöte und fungiert als Schnittstelle.

Überquellende Mülleimer, lose Bodenplatten, illegale Straßenhändler, Farbschmierereien – Nicole Nensel kümmert sich drum. „Es geht um Mängel, die uns so gar nicht bewusst sind, aber Kunden, Geschäftsleute und Eigentümer ärgern. Details, die sich zu einem Gesamtbild formen“, so Stefan Becker. Und sein Vorstandskollege Klaus Kohlweyer ergänzt: „Wir knüpfen die Maschen noch enger. Nicole Nensel ist die erste Ansprechstation. Der Einzelne muss sich nicht erst mühsam durchfragen, wer in der Verwaltung überhaupt zuständig ist.“