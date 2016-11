Steigende Nachfrage an Gewerbeflächen in Offenbach

Flächenreport 2016 vorgestellt

Offenbach - Mit der Verlässlichkeit des Masterplans im Rücken und im Sog des boomenden Wohnungsbaus wächst bei Investoren auch das Interesse an Gewerbeflächen in Offenbach. Details dazu stehen im Flächenreport 2016, der gestern vorgestellt wurde. Von Matthias Dahmer

Die Hauptbotschaft des Reports, der in seiner 25. Auflage so etwas wie ein Jubiläumsausgabe ist, darf Kämmerer Peter Freier (CDU) verkünden: „Offenbach ist im Immobilienmarkt der Region angekommen.“ Auffallend sei dabei etwa, dass sich Eigentümer verstärkt um die Revitalisierung ihrer Bestandsgebäude kümmerten. Freier sieht auf dem Immobilienmarkt eine „steigende Kurve“, was sich letzlich auch positiv auf den städtischen Haushalt auswirke.

Wie Verena Sänger von der städtischen Wirtschaftsförderung ausführt, sind die Leerstände insbesondere bei den Büroflächen weiter rückläufig. Eigentümer hätten ihre Flächen vorübergehend vom Markt genommen, um diese zu modernisieren, Umnutzungen zu prüfen oder um mit potenziellen Käufern zu verhandeln. Als Beispiel nennt sie den Verkauf des Gebäudes des Deutschen Wetterdiensts am Kaiserlei, dessen neuer Eigentümer für das ehemalige Bürogebäude eine neue Nutzung plane. Jürgen Amberger, Chef der Wirtschaftsförderung, geht davon aus, dass die starke Nachfrage nach der Kombination von bis zu 300 Quadratmetern Lagerfläche und Büros, die oft von jungen Internetfirmen gewünscht werde, anhält. Leider hätten Flächeneigentümer oft kein Interesse an solchen kleinteiligen Vermietungen.

Für einen Anstieg des Leerstands im Segments der Lager- und Produktionsfläche sorgt der Umzug von Mercedes-Benz an den Kaiserlei. Im Gewerbgebiet an der Daimlerstraße sind so mehr als 40.000 Quadratmeter frei geworden. Die einst angedachte Wohnbebauung des Geländes ist laut Amberger vom Tisch. Der Automobilkonzern als Eigentümer habe einen Makler mit der Vermarktung beauftragt. Der Leiter der Wirtschaftsförderung geht davon aus, dass sich am Fuße des Bieberer Bergs eher kleinteiliges Gewerbe ansiedeln wird.

Der türkischen Politik ist geschuldet, dass das ehemalige Polaroid-Gebäude an der Sprendlinger Landstraße zum Verkauf steht. Der Eigentümer, das dort ansässige Medienunternehmen World Media Group, stellt wie berichtet die Printausgabe des deutschen Ablegers der regierungskritischen türkischen Zeitung Zaman zum Ende des Monats ein. Es gab Drohungen gegen Leser, Werbekunden und Mitarbeiter des Blatts, das der Gülen-Bewegung nahe steht. Bei dem Bürokomplex, mit seinen rund 18.000 Quadratmetern handele es sich um eine „extrem gepflegte Liegenschaft“, sagt Amberger.

Im Aufwind befindet sich dagegen das Kaiserleigebiet. Außer der ehemaligen Wetterdienst-Immobilie gebe es auch für andere Gebäude Pläne für neue Nutzungen, berichtet Kämmerer Freier. Ganz konkret wird das in Kürze schon beim ehemaligen Praktiker-Markt an der Strahlenbergerstraße: Der Möbel-Discounter Roller hat bereits Einladungen zur Eröffnung einer neuen Filiale an diesem Standort verschickt. Begehrlichkeiten wecken zudem die 1,8 Hektar Gewerbefläche, die in etwa vier Jahren durch den Rückbau des Kaiserleikreisels im Inneren des derzeitigen Runds zur Verfügung stehen werden. Jürgen Amberger deutet an, dass der koreanische Autobauer Hyundai sich möglicherweise dorthin erweitert.

Bewegung ist auch in der Innenstadt erkennbar: Im ehemaligen Marplan-Gebäude, ein Vermächtnis des 70er-Jahre-Baulöwen Karl-Heinz Reese mit der Adresse Marktplatz 9, entsteht ein Hotel garni. Eine Bietergemeinschaft um einen türkischen Geschäftsmann hatte das Gebäude Ende 2014 für 1,8 Millionen Euro bei einer Zwangsversteigerung erworben. Gegenüber im City-Center haben junge Kreative mit einem neuen Nutzungskonzept dafür gesorgt, dass der Leerstand von 2000 auf nur noch 240 Quadratmeter geschrumpft ist. Erwartungen sind zudem an die City-Passage in der westlichen Fußgängerzone geknüpft. Deren neuer Eigentümer will nach Abriss der Immobilie dort 2018 das „Rathaus-Center“ eröffnen.

Sorgenkinder in Sachen Leerstand bleiben City Tower und Haus der Wirtschaft, wo jeweils zwischen 11.500 und 15.000 Quadratmeter frei sind. Im Fall City Tower, in dem nach wie vor die obere Hälfte zu vergeben ist, erklärt Amberger das mit der mangelnden Flexibilität der bisherigen Vermieter. Die Fondsgesellschaften hätten stets nach dem Motto „ganz oder gar nicht“ agiert. Der derzeitige Eigner, die Leipziger Publity AG, könne aber wegen des relativ günstigen Erwerbs der Immobilie potenziellen Mietern andere Konditionen anbieten.