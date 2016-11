Tansania-Koalition sieht im Haushalt 2017 neue Stellen in Stadtverwaltung vor

Offenbach - Nachdem es jahrelang zum Mantra Offenbacher Politik gehörte, beim städtischen Personal zu sparen, wird die neue Tansania-Koalition die Stadtverwaltung aufstocken. Von Matthias Dahmer

Wie Kämmerer Peter Freier (CDU) gestern bei Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2017 mitteilte, sollen sechzehneinhalb neue Stellen geschaffen werden. Freier macht deutlich, die mit dem Oberbürgermeister abgesprochene Ausweitung sei vorwiegend den zunehmend komplexeren Aufgaben sowie dem gestiegenen Arbeitsanfall geschuldet. Dabei habe man sich nur auf das Nötigste beschränkt. Ohnehin habe Offenbach unter hessischen Städten vergleichbarer Größe den geringsten Personalbestand. Zugleich dürfte die Koalition aus CDU, Grünen, FDP und Freien Wählern mit dem Vorhaben eigene Duftmarken im Haushalt setzen wollen. Für die Aufstockung sind ab 2017 pro Jahr rund 800 000 Euro im Etat vorgesehen

Im Einzelnen werden folgende Stellen neu geschaffen:

Lesen Sie heute auch: Vorgaben des Schutzschirms eingehalten

Was die Investitionen für 2017 angeht, will sich die Tansania-Koalition zunächst zurückhalten. Im aktuellen Haushaltsentwurf, so der Kämmerer, gebe es keine Änderungen gegenüber dem Etat des Vorjahres, den die vorherige Stadtregierung zu verantworten hatte. Allerdings werde sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den Dezernenten sowie Vertretern von Schulamt, Bauamt und Kämmerei, dem Investitionsplan widmen, um möglicherweise Korrekturen vorzunehmen. So gehe es etwa darum, bei der Schulbausanierung die Prioritäten bei den einzelnen Projekten zu verschieben, um sie gegebenenfalls zu beschleunigen. Freier betont: „Es wird in diesem Bereich aber nichts gestrichen.“ Die Änderungen sollen in den Nachtragsetat einfließen, der dann im ersten Halbjahr 2017 beschlossen wird. „Wir wollen uns das in Ruhe ansehen und dann sauber abarbeiten“, so Freier.