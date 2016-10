The Cat Empire: Bunte Genre-Party mit Botschaft

Australische Band im Capitol

Offenbach - Wenn eine australische Band lateinamerikanische Rhythmen mit Jazz, Ska, Reggae und Rock mischt, kann es sich nur um The Cat Empire handeln. Jetzt machte die sechsköpfige Formation aus Melbourne auf ihrer Welttournee Station im Offenbacher Capitol. Von Julia Radgen

„Rising With The Sun“ heißt das siebte Album, das die Musiker um Leadsänger Felix Riebl und Trompeter Harry James Angus mitbringen. Schon mit dem ersten Song daraus, dem poppigen „Wolves“, werden sie ihrem Ruf als Partyband gerecht und bringen die Besucher in Bewegung. Nicht wenige Fans der 1999 gegründeten Combo zeigen sich mit Katzen-Shirts oder aufgemalten Schnurrhaaren.

Bei „Prophets In The Sky“ vom Vorgängeralbum zeigen die Australier, wie virtuos sie verschiedene Genres ineinanderfügen. Gesang und das Trompetenspiel von Angus machen daraus einen Latin-Song, den DJ Jumps mit HipHop unterlegt. Turntables, Trommeln und Trompeten verschmelzen bei The Cat Empire zu einer eigenwilligen Mischung – die funktioniert. Halb-Österreicher Riebl sagt, wie schön es sei, in Offenbach zu spielen.

Dass sie auch nachdenklich klingen kann, beweist die Band mit „Bataclan“, Riebls Song für die Opfer des Terroranschlags im gleichnamigen Pariser Konzertsaal. „Wir haben selbst dort gespielt.“ Der französische Refrain lautet „Bataclan wird kämpfen“. Trotz des schnellen Takts, zu dem das Publikum klatscht, erzeugt das Lied Gänsehautstimmung. Die Zugabe „The Chariot“ schlägt mit der Zeile „Unsere Waffen sind unsere Instrumente“ einen ähnlichen Ton an. Nach anderthalb Stunden verlassen die sympathischen Australier die Bühne, jedoch nicht, ohne sich bedankt zu haben – auch bei ihrem Busfahrer.

