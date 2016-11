Ticker: Bundespräsident Gauck trägt sich ins Goldene Buch ein

Besuch in der Theodor-Heuss-Schule

Offenbach - Bundespräsident Joachim Gauck ist zu Gast in Offenbach. Er besucht die Theodor-Heuss-Schule und spricht über die Integrationsleistungen Offenbachs. Von Niels Britsch und Daniel Schmitt

+++++

Anschließend steht nun noch eine Rede des Bundespräsidenten in der Aula an - sie soll etwa eine halbe Stunde dauern. Die Kameras postieren sich, das Gedränge ist enorm. Eine Musikgruppe - vermutlich eine Schulband - überbrückt die kurze Pause.

+++++

Nun trägt sich Gauck ins Goldene Buch der Stadt Offenbach ein. OB Schneider überreicht allerlei Geschenke - zum Beispiel Offenbacher Pfeffernüsse.

+++++

Nun gibt es noch ein Gruppen-Selfie mit den Schülern, dann ist der erste Teil von Gaucks Besuch vorbei. Anschließend soll es noch eine Rede des Bundespräsidenten und dessen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geben.

+++++

Zum Abschluss der Runde sagt der Bundespräsident: "Mich überrascht total, wie gut ihr drauf seid. Ich bin stolz auf euch. Ihr seid locker, aber auch voller Ernsthaftigkeit. Wir brauchen den Geist von jungen Leuten, die sich etwas trauen."

+++++

Nun fragt Gauck nach dem OFC. "Wo spielen die den mittlerweile?". Gauck weiter: "Ich erlaube mir solch eine Frage nur, weil ich aus Rostock komme." Es gibt Gelächter.

+++++

+++++

Insgesamt 20 Schüler sind an der Diskussionsrunde beteiligt. Moderatorien Gezer fragt, was die Schüler sich für Offenbach wünschen. Ein Schüler antwortet, dass es zwar viele Vereine gebe, die sich mit Integration beschäftigen, es fehle jedoch an Räumen und Ressourcen.

+++++

Gauck spricht ein heikles Thema an. Er fragt die Schüler, ob es denn hier "keine Störenfriede, keine Rechtsradikalen" gebe. Ein Schüler antwortet: "Klar gibt es auch Mitschüler, die negativ auffallen." Ein anderer ergänzt: "Es gibt auch Gruppen, die Druck ausüben, aber da sind eben Institutionen wie die Schule gefragt."

+++++

Ein afghanisch-stämmiger Junge berichtet, wie er in Deutschland Freunde kennenlernte und dadurch auch die Sprache. Ein anderer Schüler, dessen Eltern aus Vietnam stammen, sagt: "Integration heißt nicht, gleich zu sein."

+++++

+ Vor der Theodor-Heuss-Schule klatschte Gauck Schüler ab. © dpa Der Bundespräsident zeigt sich interessiert an der Biografie der Schüler und fragt nach, woher sie kommen. Mittlerweile sind die Schüler der Theodor-Heuss-Schule an der Reihe. Erst ein Mädchen, deren Eltern aus Ghana stammen, dann ein aus Bayern zugewanderter Schüler, was für großes Gelächter sorgt. Evren Gezer scherzt: "Habt ihr nicht gesagt, ihr habt den Dialekt aus ihm rausbekommen?"

+++++

Gauck und seine Lebensgefährtin stellen immer wieder Zwischenfragen, zum Beispiel nach den Intensivklassen der Albert-Schweitzer-Schule.

+++++

Nun stellen Albert-Schweitzer-Schüler ihre Schule vor. Sie berichten von Projekten gegen Diskriminierung und Rassismus.

+++++

Ein Schüler erzählt, dass er und Mitschüler einen Rapsong aufgenommen haben. Gauck fragt, ob er diesen noch zu hören bekommen. Unter großem Gelächter antwortet der Schüler: "Später vielleicht".

+++++

Fotos dürfen mittlerweile nicht mehr gemacht werden, der Stadtpressesprecher ist streng und verweist die Presse auf ihre Plätze.

+++++

Schüler aus verschiedener Ländern stellen sich vor - drei Schulen sind vertreten. Die Theodor-Heuss-, die Bach- und Albert-Schweitzer-Schule. Bachschüler machen nun den Anfang und stellen Integrationsprojekte vor.

+++++

Nun begrüßt Evren Gezer den Bundespräsidenten in der Aula, wo er mit den Schülern diskutieren wird. Gauck bittet vorab um Verständnis, dass er sich nicht alle Namen der Schüler merken kann.

+++++

Lauter Jubel: Pünktlich um 11 Uhr ist Bundespräsident Gauck da und klatscht erst einmal die wartenden Schüler ab.

+++++

Vor der Schule warten zahlreiche Schüler vor einer Absperrung auf den prominenten Gast. Sie halten Plakate nach oben - mit Willkommensgrüßen in verschiedenen Sprachen.

+++++

+++++

Vor zwei Minuten ist auch Offenbachs OB Horst Schneider eingetroffen, auch bei ihm werden zumindest alibimäßig die Taschen durchsucht.

+++++

Trotz der hohen Sicherheitsvorkehrungen sind keine bewaffneten Polizisten in der Mensa zu sehen - sie halten sich dezent zurück.

+++++

Später soll es zu einer Fragestunde von Schülern und dem Bundespräsidenten kommen. Moderiert wird dies von der FFH-Moderatorin und Offenbacherin Evren Gezer.

+++++

Bisher waren schon drei Bundespräsidenten in Offenbach zu Gast: Theodor Heuss, Walter Scheel (1977), Karls Carstens (1981).

+++++

Große Sicherheitsvorkehrungen, wenn so hoher Besuch kommt: Die Polizei kontrolliert die Zufahrt zur Straße und zum Parkplatz. Auch gibt es Personalausweis- und Taschenkontrollen am Eingang zum Gebäude.

+++++

Wegen eines Infekts hatte Gauck Ende vergangener Woche noch einige Termine absagen müssen, rechtzeitig für seinen Besuch in Offenbach ist der Bundespräsident jedoch wieder gesund geworden.

+++++

Bundespräsident Joachim Gauck besucht heute die Stadt Offenbach. Zwischen 11 und 13 Uhr kommt Gauck mit Schülerinnen und Schülern der Theodor-Heuss-Schule, der Albert-Schweitzer-Schule und der Bachschule zum Thema Integration und Zusammenleben in Deutschland ins Gespräch. Vorgesehen sind ein Empfang vor geladenen Gästen in der Schulaula, eine Rede des Bundespräsidenten und der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Veranstaltungsort ist die Theodor-Heuss-Schule am Berufsschulzentrum Buchhügel.

Im Mittelpunkt des Besuchs stehen die Integrationsleistungen Offenbachs als Stadt mit dem höchsten Ausländer- und Migrantenanteil aller Großstädte in Deutschland. Begleitet wird der Bundespräsident von seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt, die aus Hanau stammt. Jeder dritte Einwohner Offenbachs hat dem Statistischen Bundesamt zufolge keinen deutschen Pass. Noch mehr Menschen haben Wurzeln im Ausland - nach Angaben der Stadt etwa die Hälfte ihrer rund 130.000 Einwohner.