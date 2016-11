Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bieberer Straße

Vollsperrung, Zeugen gesucht

+ © Georg Bild von der Unfallstelle in Offenbach. © Georg

Offenbach - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bieberer Straße kommt ein Motorradfahrer ums Leben. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen zum Unfall.

Wie uns die Polizei berichtete, ist es heute Vormittag um kurz nach 11 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bieberer Straße, Kreuzung Annastraße, gekommen. An dem Unfall waren eine 65-jährige Autofahrerin und ein Motorradfahrer beteiligt. Der Zweiradfahrer wurde schwer verletzt und starb kurze Zeit später an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Der Motorradfahrer war laut ersten Informationen der Polizei auf der Bieberer Straße in Richtung Bieber unterwegs. Die Autofahrerin kam ihm entgegen und wollte nach links in den Landgrafenring abbiegen. Die Ampel soll dabei Grünlicht angezeigt haben. Anschließend kam es zu einem Zusammenstoß. Der Verkehr wird derzeit von Einsatzkräften umgeleitet. Der Landgrafenring ist voll gesperrt. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, wählen bitte die Rufnummer 069/8098-5100. Weitere Informationen folgen. (dr)