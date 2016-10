Trickdiebe geben sich als Fernsehtechniker aus

In Offenbach, Heusenstamm und Neu-Isenburg

Offenbach - Haben die gleichen Betrüger mehrmals zugeschlagen? Die Kripo in Offenbach ermittelt zu drei Fällen aus Offenbach, Heusenstamm und Neu-Isenburg.

Laut Polizei klingelten gestern gegen 13.50 Uhr zwei gut gekleidete Männer bei einer 92-Jährigen in Heusenstamm und gaben sich als Fernsehtechniker aus, die die Steckdosen überprüfen möchten. Auf diese Weise verschafften sie sich Zutritt zur Wohnung der älteren Dame, lenkten sie geschickt ab und entwendeten anschließend Wertsachen. Der Frau fiel jedoch erst auf, dass sie bestohlen wurde, als die Täter bereits wieder weg waren.

Etwa eine Stunde später kam es in Offenbach zu einem ähnlichen Fall - auch hier waren zwei Männer bei einer 79-Jährigen mit der Techniker-Masche erfolgreich. Eine halbe Stunde später hatte ein 93 und 90 Jahre altes Ehepaar in Neu-Isenburg unangekündigten Besuch von vermeintlichen Technikern - hier gelang es den Tätern jedoch nicht, etwas zu klauen. Die Polizei prüft derzeit, ob es sich in allen drei Fällen um die gleichen Täter handelt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/8098-1234 bei der Kripo zu melden. (dr)

Rubriklistenbild: © dpa