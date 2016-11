Sanel M. soll JVA-Beamtin als „Schlampe“ beschimpft haben

Dauert Haft für Tugce-Schläger noch länger?

+ © dpa Sanel M. während des Prozesses. © dpa

Wiesbaden/Offenbach - Kommt der Täter im Fall Tugçe Albayrak doch nicht so schnell auf freien Fuß wie gedacht?

Sanel M., der wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von drei Jahren verurteilt wurde, hat zwar zwei Drittel der Strafe abgesessen, dennoch wird er das Gefängnis wohl nicht so schnell verlassen. Nach Informationen von hr-info ermittelt die Wiesbadener Staatsanwaltschaft gegen den 19-Jährigen. Der Serbe hatte in der Nacht zum 15. November 2014 die 22-Jährige in Offenbach niedergeschlagen und dabei so schwer verletzt, dass sie eine Woche später starb.

Jetzt soll er im Gefängnis eine Justizvollzugsbeamtin als „Schlampe“ beschimpft haben. Die Frau zeigte ihn wegen Beleidigung an. Die Staatsanwaltschaft in Wiesbaden will den neuen Vorfall nicht bestätigen. Die Stadt dagegen bestätigt laut hr-info, dass M., der keinen deutschen Pass hat, nach der Haftentlassung abgeschoben werden soll. Gegen den Bescheid hat er Widerspruch eingelegt. Eine Entscheidung wird nicht vor Anfang nächsten Jahres erwartet. (mic)