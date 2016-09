Medienberichte: Tugce-Schläger soll abgeschoben werden

Schon im November nach Serbien?

+ © dpa-avis Tugce starb im November 2014 nach einem Fausthieb von Sanel © dpa-avis

Offenbach - Der im Fall Tugce verurteilte Sanel M. wird wohl bereits im November aus der Haft entlassen und nach Angaben der „Bild“-Zeitung nach Serbien abgeschoben.

Im November 2014 schlug Sanel M. die Studentin Tugce Albayrak auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in Offenbach nieder. Der Fall sorgte für bundesweite Empörung und viel Anteilnahme. Tugce starb nach zwei Wochen im Koma an ihrem 23. Geburtstag an den Folgen der Schläge.

Der damals 18-jährige Sanel M. wurde im Juni 2015 vom Landgericht Darmstadt wegen Körperverletzung mit Todesfolge nach Jugendstrafrecht zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Er sitzt in der Justizvollzugsanstalt Darmstadt. Seine Strafe endet offiziell im November nächsten Jahres, es ist allerdings nach Angaben der Zeitschrift „stern“ möglich, dass er schon nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Strafe entlassen wird, also noch im November diesen Jahres.

Laut „Bild“ soll Sanel M. nach der Haftentlassung umgehend abgeschoben werden. Die Zeitung bezieht sich auf hohe Frankfurter Polizeikreise, laut denen es einen entsprechenden Erlass der Offenbacher Ausländerbehörde geben soll. Mit seinen zahlreichen Straftaten habe er „die freiheitliche demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland gefährdet“, laute die Begründung. Sanel M. werde nun mit einem „Aufenthalts- und Wiedereinreiseverbot“ belegt. (red)