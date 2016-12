Unbekannter beraubt 49-Jährige

Frau leicht verletzt

Offenbach - Ein bislang unbekannter Mann hat eine 49-jährige Frau zu Boden gestoßen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls.

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Nachmittag eine Frau beraubt. Nach Angaben der Polizei stieß der Räuber die Frau gegen 17 Uhr in der Straße Kleewasem zu Boden. Anschließend entriss er ihr Portemonnaie und Handtasche, mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung. Die 49-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Die Polizei bittet unter der Nummer 069/80981234 um Hinweise auf den Räuber, der etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur ist. Bei dem Überfall war der Unbekannte mit einem dunklen Mantel bekleidet. (nb)

