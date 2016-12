Umbau der Kaiserstraße stockt: Verzögerung um Monate

Verkehrsbehinderungen garantiert

Offenbach - Der Umbau der Kaiserstraße und die damit verbundenen Verkehrsbehinderungen dauern länger als zunächst geplant.

Wie die Stadtverwaltung gestern mitteilte, werden die Arbeiten, die ursprünglich zum Jahresende fertig sein sollten, vermutlich bis in den März hinein dauern. Bereits seit Juli 2016 wird der Abschnitt zwischen Geleitsstraße und Großer Marktstraße umgebaut. Die Berliner wird dort verschönert und erhält gleichzeitig neue Versorgungsleitungen sowie neue Sinkkästen, die an die Kanalisation angeschlossen werden.

Neben den Trassen, die in Plänen verzeichnet sind, kamen – wie bereits berichtet – auch unbekannte Leitungen ans Tageslicht, einige Leitungen waren anders verlegt, als im Plan dokumentiert. Die Fernwärmeleitung war beispielsweise viel dichter unter der Asphaltdecke eingebaut, als erwartet. „Nachdem für die Fernwärmeleitung gemeinsam mit der EVO eine Lösung gefunden war, waren wir noch zuversichtlich, dass die Verzögerungen bis zum geplanten Bauende vor Weihnachten aufgeholt werden können“, erklärt Sigrid Pietzsch, Vize-Chefin der Stadtplanung.

Doch nun habe man weitere alte Leitungen gefunden, die in keinem Plan verzeichnet seien. Pietzsch: „Weder war erkennbar, ob sie noch benutzt werden, noch war ein Verantwortlicher zu finden. Zudem mussten einige Anschlüsse an den Abwasserkanal wegen des Kanalzustandes an andere Stellen gesetzt werden als geplant.“ Weil zusätzlich sichergestellt werden müsse, dass der Verkehr wenigstens einseitig fließt und der Zugang zu allen privaten Gebäuden jederzeit möglich ist, verzögerten sich die Arbeiten deutlich. Bis Freitag, 23. Dezember, wird laut Pietzsch noch an der Baustelle gearbeitet. Dann geht es erst am Montag, 9. Januar, weiter. (mad)