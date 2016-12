Unfallserie auf A661 mit elf Fahrzeugen

Trümmerfeld über mehrere hundert Meter

Offenbach - Nach einer Unfallserie auf der A661 mit elf beteiligten Fahrzeugen staute sich der Verkehr rund um das Offenbacher Kreuz. Mehrere Personen werden verletzt.

Eine Unfallserie mit insgesamt elf beteiligten Fahrzeugen sowie vier leicht Verletzten mit einem Trümmerfeld über mehrere hundert Meter hat die Autobahnpolizei heute Morgen ab kurz vor 6 Uhr auf der A661 über mehrere Stunden beschäftigt. Mehrere Anrufer meldeten laut Polizei gegen 5.50 Uhr zwischen dem Offenbacher Kreuz und der Anschlussstelle Taunusring in Richtung Oberursel zunächst den ersten Unfall mit drei beteiligten Wagen. Hier hatte ein 37-jähriger Pkw-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel ein anderes Auto touchiert und ein nachfolgender Wagen geriet beim Ausweichen ins Schleudern. Kurz darauf kam es im dichten Berufsverkehr zu drei weiteren Unfällen in die sieben Pkw und ein Laster verwickelt waren. Dabei gerieten einige Fahrzeuge ins Schleudern und prallten in die Leitplanke oder wurden durch umherliegende Autoteile beschädigt.

Bei der Unfallserie wurden vier Personen leicht Verletzte, darunter eine schwangere Frau. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei etwa 70.000 Euro. Die genauen Abläufe der einzelnen Unfälle müssen noch untersucht werden. Die Polizei geht jedoch von Unachtsamkeit beziehungsweise ungenügendem Sicherheitsabstand als Unfallursache aus. Zeitweise war die A661 in Richtung Oberurel voll gesperrt. Nachdem zunächst ein Fahrstreifen wieder frei war, wurde die Autobahn gegen 9 Uhr wieder komplett geöffnet. Es kam in der Zwischenzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet zudem bereits am Sonntagmorgen um 7.20 Uhr der Wagen einer 72 Jahre alten Frankfurterin auf der A661 in Fahrtrichtung Frankfurt in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Fahrerin rettete sich in Höhe der Anschlussstelle Ludwig-Landmann-Straße auf dem Verzögerungsstreifen. Unmittelbar darauf breitete sich das Feuer laut Polizei im Motorraum aus. Aufgrund der niedrigen Temperaturen gefror das Löschwasser der Feuerwehr auf der Fahrbahn. Diese musste kurzzeitig gesperrt werden. Am Auto entstand Totalschaden.

