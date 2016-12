Warten auf den Elektrobus

Grundsatzbeschluss gefasst, im Frühjahr folgt weiterer Testlauf in Offenbach

Offenbach - Offenbachs erster Elektrobus hatte keine Heizung. Der Nachfolger hatte zwar eine Heizung, aber nach wie vor keine Kasse. Im Frühjahr folgt der nächste Test. Für welchen Typ sich die OVB letztlich entscheiden, steht also noch nicht fest. Von Martin Kuhn

Hingegen sicher: Nach Grundsatzbeschluss des Aufsichtsrates ist der Kauf im Wirtschaftsplan 2018 eingespeist. Elektromobilität gewinnt an Bedeutung. Da sind sich alle Verantwortlichen einig. Nach zweijähriger Laufzeit war 2015 das Ziel erreicht: Der Stadtwerke-Gruppe gelang es, mit dem Projekt eMiO 40 Elektroautos an lokale Unternehmen und andere gewerbliche Kunden zu vermieten. „Mit dem erfolgreichen Vermarktungsabschluss stellte die SOH unter Beweis, dass Elektromobilität auch im betrieblichen Alltag funktioniert“, heißt es in einer Mitteilung. Zu „E-Paket“ und „Verkehrsmix“ gehören zudem Leihfahrräder. An der eMobil-Station Marktplatz stieg die Zahl der Nutzer von 400 (2013) und 476 (2014) auf 521 (2015). Ziel ist es, mit Hilfe weiterer Stationen das Mobilitätsnetzwerk zu erweitern. Entsprechende Förderanträge sind längst gestellt. Jetzt geht es an die erste Umsetzung: Noch im Dezember beginnen die Arbeiten an zwei zentralen Punkten – im neuen Hafenzentrum und am Bieberer Ostendplatz.

Für Anja Georgi, Geschäftsführerin der Nahverkehr in Offenbach GmbH, ist das dringend erforderlich: „Wir verzeichnen zwar mehr Nutzer, aber weniger Kilometer. Das System krankt etwas daran, dass die Nutzer bislang stets zum Marktplatz zurück mussten.“ Bedeutet: Ein wortwörtlich einfaches A nach B war nicht mach- und abstellbar.

Das ändert sich. An den neuen Standorten entstehen jeweils zwei Stellplätze für Autos und fünf Fahrradboxen; so soll gewährleistet werden, dass die ausgeliehenen Fahrzeuge abzustellen sind, beziehungsweise bereitstehen. Das sei zwar eine logistische Herausforderung, aber zu lösen. Drei weitere Standorte sind zu prüfen: in Tempelsee, in Bürgel/Rumpenheim und An den Eichen. Alle fünf Standorten gemein: „Es gibt jeweils Anbindungen zum RMV.“ So könnte es aussehen: Mit dem E-Fahrrad von der Stadthalle an den Marktplatz, von dort mit der S-Bahn zur Arbeit. Oder umgekehrt.

Fehlt nur noch der Elektrobus, um das alles abzurunden. „Stimmt“, sagt Anja Georgi, verweist aber zunächst aufs nächste Frühjahr. Dann testen die Offenbacher Verkehrs-Betriebe den nächsten Elektrobus – nach 2011 und 2016 der dritte. Eine lange Zeitspanne. „Die stehen bei den Herstellern nicht auf Abruf parat. Wir müssen uns da hinten anstellen“, erklärt Georgi. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Mit zunehmender Serienreife dürfte der Anschaffungspreis sinken und die technische Entwicklung fortschreiten. „Wir sind da bewusst vorsichtig“, so Georgi.

Fest steht aber auch: Der Aufsichtsrat hat grundsätzlich grünes Licht für die Anschaffung von Elektrobussen gegeben. Nun ist es an den Experten, mittels Machbarkeitsstudie zu erkunden, auf welchen Linien diese Fahrzeuge am besten Verwendung finden. Georgi gibt Fragestellungen: „Was brauchen wir denn in Offenbach überhaupt? Laden wir die Busse zunächst nur abends in unserem Betriebshof Hebestraße auf? Schaffen sie im Umlauf mehrmals die Steigungen am Bieberer Berg?“ Fest steht bereits: Durch den sogenannten S-Bahn-Schlupf an der Seligenstädter Straße passen die deutlich höheren Fahrzeuge nicht.

Allerdings gibt es auch positive Ansätze. Die OVB-Werkstatt ist gerüstet, die Auszubildenden in das Feld Elektromobilität einzuführen.