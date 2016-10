Ein Schuhkarton voller Freude

„Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“

Offenbach - Weihnachtspäckchen für Kinder in Not – auch in diesem Jahr ruft die Mediengruppe Offenbach-Post in Zusammenarbeit mit der Stiftung Kinderzukunft aus Gründau dazu auf, Kindern in Bosnien-Herzegowina, der Ukraine und in Rumänien zum Weihnachtsfest eine Freude zu machen.

Seit dem Jahr 2004 läuft unsere Aktion „Weihnachtspäckchen für Kinder in Not“. Mitmachen ist gar nicht schwer, ein Schuhkarton mit kindgerechten Artikeln reicht. Vor allem Kinder aus der Region sollen dabei einen Schuhkarton voller Spaß und Freude für ihre Altersgenossen in Osteuropa packen. Traditionell beteiligen sich ganze Schulklassen und Kindergartengruppen. Freilich sind aber auch Eltern, Omas und Opas und alle Spendenwilligen zum Mitmachen aufgerufen. Sie alle bringen ihre Geschenke am Sammeltag – Freitag, 25. November – auf den Versandhof unserer Mediengruppe. Dort werden die liebevoll ge- und verpackten Kartons auf einen Lastwagen geladen. Vor Weihnachten machen sich die Geschenke dann auf die Reise – unter anderem ins rumänische Timisoara, wo die Stiftung Kinderzukunft (ehemals Rudolf-Walther-Stiftung) ein Kinderheim betreibt. Stolze 2000 bis 3000 Pakete trägt unser Sammeltermin seit Jahren zu den bundesweit etwa 30.000 Paketen bei. Und das soll freilich wieder so sein.

Noch immer sind die Lebensbedingungen in Osteuropa vor allem für Kinder katastrophal. Viele leben als Straßenkinder, als Waisen im Heim oder in sozial extrem schwachen Familien, denen es oft am Nötigsten fehlt. Schirmherrin der Aktion ist Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD). Die Kinderzukunft ist renommiert und trägt das Spenden-Siegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen.

Neben der unmittelbaren Freude der rumänischen Kinder hat die Hilfsaktion noch einen zweiten Effekt: Die Kinder in Deutschland können lernen, wie viel Spaß es macht zu teilen und wie wichtig soziale Verantwortung ist. Verteilt werden die Geschenke in Kinderheimen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und Elendsvierteln.

Um die Kosten der Stiftung für Lagerung, Benzin, Maut oder Versicherungen zu decken, bittet die Kinderzukunft um eine freiwillige Transportkostenbeteiligung von 3 Euro pro Päckchen, die bei unserem Sammeltermin abgegeben werden können. Wer es zeitlich nicht dorthin schafft, kann sein Weihnachtspäckchen übrigens danach noch bei der privaten Sammelstelle der Familie Schaper in der Feldbergstraße 8 in Heusenstamm abgeben, und zwar am 5. und 9. Dezember jeweils von 16 bis 19 Uhr.

So machen Sie mit

1. Nehmen Sie einen Schuhkarton, der mit neuen oder neuwertigen Geschenken gefüllt wird:

Neue Kinderkleidung wie Handschuhe, Mützen oder Sportsachen - Accessoires wie Anstecker, Gürteltaschen, Brustbeutel, Haarschmuck, Ohrringe, Modeschmuck, Reflektoren oder Geldbeutel

Schul- und Bastelsachen wie Notizblöcke, Mäppchen, Radierer, Bastelbedarf, Briefpapier, Stifte, Malblöcke, Wasserfarben, Aufkleber, Kalender oder Bilder

Spielsachen wie Karten- und Würfelspiele, Puppen, Jojos, Federbälle, Spielzeugautos oder Hüpfseile

Hygieneartikel wie Zahnbürsten, Cremes, Haarpflege oder Seifen

Originalverpackte Süßigkeiten wie Bonbons, Lutscher oder Gebäck - Als persönlichen Gruß können Sie auch ein Foto oder eine selbstgebastelte Weihnachtskarte beilegen.

2: Nicht hinein dürfen Gegenstände, die den Gefahrgutvorschriften unterliegen, wie alkoholhaltiges Parfum, Druck-Spraydosen (Pumpspray ohne Lösemittel/Alkohol erlaubt), Lithiumbatterien (auch nicht eingebaut in Spielzeug, andere übliche Gerätebatterien sind erlaubt). 3. Verpacken Sie den gefüllten Karton mit Geschenkpapier und verschnüren oder verkleben Sie Ihr Paket. Mit einem Aufkleber auf dem Päckchen können Sie kenntlich machen, ob das Geschenk für ein Mädchen oder einen Jungen in welchem Alter geeignet ist. Vorlagen für Aufkleber: www.kinderzukunft.de/weihnachten.

4. Bringen Sie Ihr Weihnachtspäckchen am Freitag, 25. November, von 9 bis 13.30 Uhr zur Sammelstelle auf den Versandhof der Mediengruppe Offenbach-Post in der Waldstraße 226 in Offenbach. Traditionell kommen auch ganze Kindergartengruppen und Schulklassen zu diesem Termin.

5. Wer mag, kann an dem Sammeltermin die freiwillige Transportkostenbeteiligung von 3 Euro pro Päckchen bezahlen. Schön ist es freilich, wenn Betriebe und Firmen eine Patenschaft für eine Kindergartengruppe oder eine Schulklasse übernehmen und die Transportkosten für die Kinder bezahlen. (re)

Rubriklistenbild: © dpa