Wodka-Party wirft weiter Fragen auf

Vier Mädchen aus leerstehendem Hochhaus gerettet

+ © Georg Der Gebäudekomplex am Kaiserlei soll eigentlich zu Mietwohnungen umgebaut werden. Doch es kommt zu Verzögerungen. Den Leerstand haben nun vier Mädchen genutzt, um dort eine Party zu feiern, die im Krankenhaus endete. © Georg

Offenbach - Der Fall der vier Mädchen, die am Donnerstagmittag in einem der leer stehenden Gebäude am Kaiserlei eine Wodka-Party gefeiert hatten und betrunken sowie mit Schnittverletzungen ins Sana-Klinikum gebracht werden mussten, wirft Fragen auf.

Wie kann es sein, dass die 14 und 15 Jahre alten Jugendlichen in den 18. Stock der ehemaligen KWU-Immobilie in der Berliner Straße 295 - 299 kamen? Außerdem versucht die Polizei derzeit herauszufinden, wie die Minderjährigen an den Alkohol kamen. Jürgen Kutz, Vorstand der CG Gruppe, die den seit mehr als 20 Jahre leerstehende Gebäudekomplex 2013 erwarb, bedauert den Vorfall. Er spricht davon, dass die Baustelle gut abgesichert gewesen sei. Zusätzlich gebe es regelmäßige Begehungen.

Die Berliner CG-Gruppe will auf dem Areal für 300 Millionen Euro 910 Mietwohnungen samt Gewerbeeinheiten bauen. Allerdings gibt es bei der Umsetzung Verzögerungen. Nach CG-Angaben sollte das Gebäude schon in diesem Sommer entkernt werden. Bislang ist jedoch nichts geschehen. Laut CG liegt es daran, dass die Baugenehmigung noch nicht erteilt wurde. (stm)