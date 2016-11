Lachen ist Identität

Zahnarztpraxiseröffnung in Bieber

Offenbach - Das Lachen eines Menschens steht als Merkmal für Identität und Individualität. Zahnmediziner Thomas Balogh eröffnet moderne Praxis "iDent" in Bieber.

„Für mich ist ein Lachen ebenso individuell wie der Fingerabdruck“, erläutert Zahnarzt Thomas Balogh. Aus diesem Grund setzt der Zahnmediziner alles daran, das Lächeln seiner Patienten zu erhalten. Das spiegelt sich nicht zuletzt auch im Namen „iDent“ wieder, den er für seine neu eröffnete Praxis im Offenbacher Stadtteil Bieber gewählt hat.

An erster Stelle steht für den gebürtigen Offenbacher das Wohlbefinden seiner Patienten, die – so das erklärte Ziel – am Ende der Behandlung glücklich die Praxis verlassen sollen. „Ich lege sehr viel Wert auf die Qualität und die moderne Technik, die es mir ermöglicht, Zahnersatz auf höchstem Niveau zu erstellen“, erläutert er.

Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik

Zur modernen Ausstattung der Praxis gehört unter anderem das Digitale 3D-Röntgen, das höchste Bildqualität bei zugleich geringster Strahlenbelastung ermöglicht. Eine intraorale HD-Kamera ermöglicht hochauflösende Bilder für eine transparente Aufklärung und neueste Lasertechnik sorgt für schmerzfreie und sanfte Behandlungen und eine optimale Säuberung und Desinfektion. Für eine lückenlose Dokumentation und Planung ist die Zahnarztpraxis voll digitalisiert.

Zu den Behandlungsschwerpunkten der Zahnarztpraxis gehören Implantologie, Ästhetische Zahnheilkunde, Parodontologie, Endodontie, Kinderzahnheilkunde und Prophylaxe.

Weitere Informationen und Behandlungstermine:

Zahnarztpraxis iDent

Aschaffenburger Straße 107 in Offenbach-Bieber

Tel. 069 83837979

www.ident-offenbach.de