Zuckerrüben auf Autobahn sorgen für Sperrungen und Staus

Bei Gießen

Gießen - Ein mit Rüben beladener Lastwagen gerät bei Gießen ins Schleudern, die Ladung verteilt sich auf der Fahrbahn. Für die Räumung bleibt die Autobahn stundenlang gesperrt.

Ein Unfall eines mit Zuckerrüben beladenen Lastwagens hat für stundenlange Sperrungen auf der Autobahn 485 gesorgt. Am frühen Mittwochmorgen geriet der 45-jährige Fahrer mit seinem Laster bei Gießen ins Schleudern, wie die Polizei mitteilte. Der Transporter sei umgekippt, woraufhin sich die Rüben zwischen Gießen-Wieseck und dem Gießener Nordkreuz auf beiden Fahrbahnen verteilt hätten. Der Fahrer aus dem mittelhessischen Lich blieb unverletzt und meldete den Unfall laut Polizei selbst. Warum der Laster ins Schleudern geriet, war noch unklar. Wegen herumfliegender Rüben seien mehrere Fahrzeuge beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Schaden wird auf 65.000 Euro geschätzt. Wegen der Räumarbeiten blieb die Autobahn in Richtung Marburg nach Polizeiangaben mehrere Stunden lang gesperrt. In der entgegengesetzten Richtung seien im Laufe des Vormittag einzelne Fahrspuren wieder freigegeben worden. (dpa)

