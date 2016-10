Laut CNN: 284 Männer und Jungen von IS hingerichtet

Massaker in Mossul

+ © dpa Der Kampf um Mossul. © dpa

Mossul - Während der Großoffensive der irakischen Armee in Mossul soll die Terrormiliz IS hunderte Männer und Jungen hingerichtet haben.

Wie der US-Nachrichtensender CNN an diesem Samstag berichtet, sollen Kämpfer des IS insgesamt 284 Männer und Jungen hingerichtet haben. Der Sender beruft sich bei seiner Meldung auf Quellen aus dem irakischen Geheimdienst. Die Hinrichtungen sollen demnach während der Großoffensive der irakischen Armee zur Befreiung Mossuls passiert sein.

Wie der Nachrichtensender weiter berichtet, habe der IS die Getöteten zuvor als menschliche Schutzschilde missbraucht, im Kampf um den südlichen Bezirk Mossuls. Die Terrormiliz habe die Opfer - darunter auch Kinder - kaltblütig erschossen. Mit einem Bulldozer sollen die Leichen anschließend in ein Massengrab geschafft worden sein. Das Grab befinde sich am Ort der Hinrichtungen, in der Nähe einer Hochschule für Landwirtschaft im Norden von Mossul. Der Nachrichtensender gab aber auch an, dass er die Angaben des Geheimdienstes bislang nicht selbst überprüfen konnte.

Patrick Steinke