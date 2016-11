Live-Ticker: Merkel tritt wieder an - und will sich um 19 Uhr äußern

Pressekonferenz am Sonntagabend

Wirft sie ihren Hut nochmal in den Ring? Angela Merkel macht es spannend.

Berlin - Die Pressekonferenz von Angela Merkel am Sonntagabend wird mit Spannung erwartet. Dem CDU-Präsidium hat sie heute ihre Pläne offenbar schon mitgeteilt. Alle Infos im Live-Ticker.

Nach der CDU-Vorstandsklausur wird Kanzlerin Angela Merkel am Sonntag um 19 Uhr vor die Presse treten.

Nach Informationen der dpa hat Merkel heute dem CDU-Präsidium mitgeteilt, dass Sie wieder für den CDU-Vorsitz und das Kanzleramt kandidieren wird.

+++ FDP-Chef Christian Lindner sagte zur Deutschen Presse-Agentur: „Die Union zieht ihren letzten Trumpf und weiß nicht, ob er noch sticht. Denn mit dem Gewicht von Frau Merkel auf der Weltbühne wäre sie sicher eine gute UN-Generalsekretärin, aber ihre deutsche Innenpolitik als Kanzlerin ist leider angegrünt.“

+++ CSU-Chef Horst Seehofer hat CDU-Chefin Angela Merkel für deren erneute Kanzlerkandidatur die Unterstützung seiner Partei in Aussicht gestellt. „Es ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht“, sagte Seehofer am Sonntag vor diversen CSU-internen Beratungen in München.

+++ Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte dem „Handelsblatt“: „Ich bin mal sehr gespannt, wie Angela Merkel ihren eigenen Laden zusammenhalten will. Wir werden Frau Merkel mit Blick auf die Wahl 2017 für das kritisieren, was ihre Regierung unterlassen oder falsch gesteuert hat.“

+++ Der baden-württembergische CDU-Landeschef Thomas Strobl hält die erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel für ein Zeichen weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. „Die Entscheidung der Bundeskanzlerin ist freilich auch ein gutes Signal hinaus nach Europa und in die Welt“, sagte Strobl am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. „Mit Trump und Putin ist die Lage auf der Weltbühne ziemlich unberechenbar.“ Merkel hingegen stehe für seriöses Arbeiten, für Vernunft, für stabile Verhältnisse.

+++ Die Linken sagen für den Fall einer weiteren Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel Stillstand in Deutschland voraus. „Die erneute Kandidatur von Angela Merkel ist ein Signal dafür, dass sich nichts im Land ändern soll“, sagte Parteichef Bernd Riexinger am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

+++ Bundeskanzlerin Angela Merkel ist die Entscheidung über die erneute Kandidatur für den CDU-Vorsitz und für das Kanzleramt nicht leicht gefallen. Ein führendes CDU-Mitglied sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Berlin, Merkel habe in der Vorstandsklausur am Nachmittag erklärt, sie habe „Stunden über Stunden darüber nachgedacht“. Deutschland und die CDU hätten ihr viel gegeben. Das wolle sie zurückgeben - „auch in einem nicht einfachen Wahlkampf“.

+++ Grünen-Chef Cem Özdemir hat einen "harten" Wahlkampf gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt, die kommendes Jahr erneut für die CDU antreten will. "Wir freuen uns auf eine harte politische Auseinandersetzung, in der wir zeigen werden, wie wirksamer Klimaschutz und gesellschaftlicher Zusammenhalt funktionieren können", sagte Özdemir der "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Es gehe in diesem Wahlkampf aber grundsätzlich darum, "anständig miteinander umzugehen und Polemik und Hetze echte Inhalte entgegenzusetzen".

SPD reagiert kämpferisch

+++ Die SPD reagiert kämpferisch auf die erneute Kanzlerkandidatur von CDU-Chefin Angela Merkel. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: „Die Bundestagswahl ist offen, Angela Merkel ist nicht mehr unschlagbar.“

+++ Der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann begrüßt im „Tagesspiegel“ (Montag), dass Merkel jetzt Klarheit geschaffen habe. „Wir benötigen jetzt aber auch Klarheit bei der SPD. Deshalb ist es an der Zeit, dass der Parteivorsitzende Sigmar Gabriel erklärt, ob er als Kanzlerkandidat zur Verfügung steht.“

Merkel kann Adenauer und Kohl überholen

+++ Eine Mehrheit der Deutschen wünscht sich einer Umfrage zufolge eine vierte Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). In der Erhebung des Emnid-Instituts für die "Bild am Sonntag" sprachen sich 55 Prozent dafür aus, dass Merkel nach der Bundestagswahl 2017 als Regierungschefin weitermacht. Gegen eine weitere Amtszeit waren demnach 39 Prozent.

+++ Merkel ist seit April 2000 CDU-Vorsitzende und seit November 2005 Kanzlerin. Sollte sie 2017 zum vierten Mal gewinnen, hat sie die Chance, CDU-Mitbegründer Konrad Adenauer und auch Rekordhalter Helmut Kohl einzuholen. Adenauer war 14 Jahre, Kohl 16 Jahre Bundeskanzler.

Merkel will wieder kandidieren

+++ Jetzt ist es raus: Angela Merkel will wieder für den CDU-Vorsitz und das Kanzleramt kandidieren. Das teilte die 62-Jährige am Sonntag im CDU-Präsidium mit, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Merkel hatte auch schon zuvor erklärt, dass ihrer Ansicht nach der Parteivorsitz und das Kanzleramt in Personalunion zu führen sind.

+++ Nach Monaten des Abwartens wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Sonntag voraussichtlich zur Frage einer Kandidatur für eine weitere Amtszeit erklären. In Union und SPD gehen inzwischen viele Politiker davon aus, dass die CDU-Vorsitzende ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf 2017 führen will.

Erklärung in der CDU-Parteizentrale

Angela Merkel (62) wird sich am Sonntagabend in der CDU-Parteizentrale vor der Presse erklären. Erwartet wird, dass sie sich dabei nach wochenlangen Spekulationen zu einer erneuten Kanzlerkandidatur äußert. Dass sie einer vierten Amtszeit eine Absage erteilt, gilt als sehr unwahrscheinlich - dafür blickte sie in ihren jüngsten Aussagen zu sehr in die Zukunft. Beim Obama-Besuch in Berlin sagte sie beispielsweise, dass sie versuchen werde, auch mit Donald Trump gut zusammenzuarbeiten.

