Zerbombte Kliniken führen zu medizinischer Katastrophe in Aleppo

"Rennen gegen die Zeit"

+ © afp Die Bürger von Aleppo leiden unter heftigen Bombardierungen. © afp

Genf - Die Luftangriffe auf Krankenhäuser im syrischen Aleppo bringen laut UN die medizinische Versorgung der Bevölkerung an den Rand des totalen Zusammenbruchs.

Die Luftangriffe auf Krankenhäuser im syrischen Aleppo bringen laut UN die medizinische Versorgung der Bevölkerung an den Rand des totalen Zusammenbruchs. Patienten müssten abgewiesen werden, es fehle an allen Ecken und Enden an Medikamenten, sagte der Koordinator des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA), Stephen O'Brien. „Wir sind in einem Rennen gegen die Zeit.“ Nach UN-Angaben sind mindestens drei Krankenhäuser getroffen worden, darunter eine Kinderklinik für Tausende Patienten.

Die Menschen müssten unter schlimmsten Bedingungen in der Stadt ausharren, sagte O'Brien am Sonntag in Genf. Er wiederholte die Forderungen nach Einstellung der Angriffe. Das Mindeste wäre eine 48-stündige Feuerpause pro Woche, um die Kranken und Verletzten aus der Stadt bringen zu können. Aleppo hat in den vergangenen Tagen die heftigsten Bombardierungen der syrischen und russischen Luftwaffe seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011 erlebt.

dpa