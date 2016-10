CDU-Politiker warnt vor „Tod durch Zeitumstellung“

Gesundheit werde leichtfertig gefährdet

Brüssel - Die Zeitumstellung am Wochenende ist für viele ein lästiges Übel. CDU-Politiker Herbert Reul warnt nun: Die Zeitumstellung kann sogar zum Tod führen.

Herbert Reul, Vorsitzender der CDU-/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, warnt unmissverständlich: „Tod durch Zeitumstellung steht zwar später nicht als Diagnose in der Patientenakte, sollte aber als Auswirkung nicht unterschätzt werden.“

Reul argumentiert in seiner Pressemitteilung folgendermaßen: Die Zeitumstellung und die erzwungene Umstellung des Bio-Rhythmusses könnten Schlafstörungen auslösen. Diese Schlafstörungen wiederum könnten langfristig zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen oder zu einem höheren Risiko, an Krebs zu erkranken. Außerdem leide das ganze Immunsystem unter dem Schlafmangel. Dies habe er auf einer Veranstaltung erfahren, die jüngst im Europaparlament stattfand und die Zeitumstellung aus medizinischer Sicht beleuchtete.

Dabei beruft er sich auf die Erkenntnisse zweier medizinischer Koryphäen, die ihr wissen vortrugen: Auf Prof. Till Roenneberg (Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Leiter der Gruppe „Chronoscience & Systems Biology“) sowie auf Prof. Russell Foster (Sleep and Neuroscience Institute (SCNi) an der Universität Oxford). Die beiden Experten hätten eindeutig dargelegt, dass ein Großteil der Menschen unter chronischem Schlafmangel leidet.

CDU-Politiker Reul: Zeitumstellung setzt Gesundheit der Menschen leichtsinnig aufs Spiel

In seiner Pressemitteilung fragt der CDU-Europapolitiker nun: „Wie können wir guten Gewissens die Gesundheit der Menschen leichtsinnig aufs Spiel setzen, wo doch die negativen Auswirkungen die eventuellen Vorteile deutlich überwiegen?“

Reul kritisiert, dass weder die EU-Kommission noch die EU-Mitgliedsstaaten das Problem angehen. „Solange keiner die Verantwortung übernimmt, werden wir noch lange Mitschuld an zahlreichen physischen und psychischen Erkrankungen haben.“

CDU-Politiker Herbert Reul: Engagierter Kämpfer gegen die Zeitumstellung

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass Herbert Reul gegen die Zeitumstellung Front macht. Im Europaparlament kämpft der CDU-Abgeordnete Herbert Reul seit langem für deren Ende. Schließlich wurde die Zeitumstellung in den 1970er Jahren auf europäischer Ebene beschlossen. Die Mitgliedsstaaten wie Deutschland führten diese nach und nach ein. Was die Abschaffung der Zeitumstellung angeht, so ärgert es ihn, dass Brüssel sich ziemlich unbeweglich zeigt.In einem Interview mit dem „Deutschlandradio Kultur“ forderte er im vergangenen Jahr, „dass in Brüssel dieser Kleinscheiß endlich nicht mehr reguliert wird, der die Leute zum Wahnsinn treibt.“

Peter Müller, EU-Korrespondent des „Spiegel“ und Stefan Leifert, ZDF-Korrespondent in Brüssel, kommentieren Reuls Vorstoß auf Twitter mit ziemlich gedämpfter Überraschung:

Kommt so sicher wie das Amen in der Kirche: @hreul´s Pressemitteilung zum Kampf gegen die Zeitumstellung: https://t.co/qIamP06c1M — Stefan Leifert (@StefanLeifert) October 27, 2016

Es ist wieder soweit: der Feldzug von @hreul gegen den "Jetlag des kleinen Mannes" geht in eine neue Runde ... pic.twitter.com/9xn9dAHJ8W — Peter Mueller (@PeterMueller9) October 27, 2016

Am Sonntag, 30. Oktober, um 3 Uhr, werden die Uhren in Deutschland wieder auf die Winterzeit umgestellt. Um Punkt drei Uhr werden die Zeiger der Uhren eine Stunde zurückgedreht. Obwohl man in dieser Nacht eine Stunde länger schlafen kann, bestätigt eine Forsa-Umfrage, dass die Zeitumstellung den Schlafrhythmus vieler Menschen durcheinander bringt.