Trump macht „Mad Dog“ James Mattis zum Verteidigungsminister

Wieder eine Schlüsselposition in dieser Regierung die speziell dem Iran noch Kopfzerbrechen bereiten wird , aber das musste so kommen, denn die Blauäugigkeit des Vorgängers ist ja schon gefährlich für einige Länder des nahen Ostens, dass diese Politik nun in einzelnen bereichen korrigiert wird ist nicht schlecht für Israel, und absolut in meinem sinne.

Recht so Mr. Trump!..,