Donald Trumps Stern auf „Walk of Fame“ mit Vorschlaghammer beschädigt

Schon wieder

+ © AFP Donald Trumps Stern auf dem berühmten „Walk of Fame“. © AFP

Die Sternenplakette von Donald Trump auf Hollywoods „Walk of Fame“ ist beschädigt worden. Ein Mann in Bauarbeiterkluft zertrümmerte die Plakette auf dem berühmten Bürgersteig am Mittwochmorgen (Ortszeit) mit einem Vorschlaghammer.

Die Polizei in Los Angeles wurde eingeschaltet. Noch sei niemand festgenommen worden, teilte der Polizist Sal Ramirez der „Los Angeles Times“ mit. Er bezifferte den Sachschaden auf rund 2500 Dollar (knapp 2300 Euro).

Die Handelskammer von Hollywood, die den „Walk of Fame“ betreibt, kündigte an, den Täter zur Verantwortung zu ziehen. Der Vorsitzende Leron Gubler verurteilte die Demolierung des Sterns. „Leute können etwas ändern, indem sie wählen gehen, statt öffentliches Eigentum zu zerstören.“

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Trump war 2007 für seine Fernsehsendungen ausgezeichnet worden. Die Plakette, neben der von Schauspieler Kevin Spacey, befindet sich in einem Straßenblock vor dem Hollywood & Highland Center, in dem unter anderem die Oscar-Show stattfindet.

Einige Leute würden Sterne mit Kaugummis, Eiscreme oder Farbe traktieren, aber „so einen schweren Angriff“ habe er noch nicht gesehen, sagte Gregg Donovan der Deutschen Presse-Agentur. Trumps Namenszug und eine Bronzeplakette seien vollständig aus der Bodenplatte gehackt worden.

Donovan ist als „Botschafter von Hollywood“ bekannt, er läuft täglich mit rotem Frack und schwarzem Zylinder über den Hollywood Boulevard.

Schon wenige Stunden nach dem Vorfall rückte am Mittwoch der Reparaturdienst an. Der Stern werde nach der Ausbesserung mehrere Tage mit einer Plane abgedeckt, bevor er wieder begehbar sei, teilte die Handelkammer mit.

AFP