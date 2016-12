Drei Festnahmen im Zusammenhang mit Polizistenmord bei Paris

Logistische Terror-Unterstützung?

+ © AFP Die französische Polizei hat drei Männer festgenommen, die in Verbindung mit dem Polizistenmord bei Paris stehen sollen. © AFP

Paris - Französische Anti-Terror-Ermittler haben drei Männer wegen möglicher Verbindungen zum islamistischen Mord an einem Polizistenpaar vor fast sechs Monaten festgenommen.

Sie stünden im Verdacht, den von der Polizei erschossenen Angreifer Larossi Abballa logistisch unterstützt zu haben, sagte eine Sprecherin der Pariser Staatsanwaltschaft am Mittwoch. Nähere Angaben machte die Behörde nicht. Die Männer im Alter von 22, 25 und 39 Jahren wurden bereits am Montag in Polizeigewahrsam genommen.

Mitte Juni hatte der 25 Jahre alte Franzose Abballa in Magnanville westlich von Paris einen Polizisten und dessen Lebensgefährtin umgebracht. Er berief sich dabei auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Kurz nach der Tat war bereits gegen zwei Männer aus Abballas Umfeld ein Verfahren eingeleitet worden.

dpa