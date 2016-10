Kommentar: Durchbruch bei Kaiser’s Tengelmann

Rechnung folgt noch

Vorweg: Den 15.000 Beschäftigten bei Kaiser’s Tengelmann ist nur das Beste zu wünschen. Gleichwohl ist es auch für sie empfehlenswert, eine gehörige Portion Skepsis ob der jüngsten Erfolgsmeldungen an den Tag zu legen. Von Frank Pröse

Der Baukonzern Philipp Holzmann schien auch schon mal gerettet. Damals ließ sich Bundeskanzler Gerhard Schröder feiern. Das traurige Ende ist bekannt. Im umkämpften Einzelhandel wirkt der Kanzler a. D. nun wieder mit, dieses Mal als Schlichter. Die Schlichtungsvereinbarung als Erfolg darf SPD-Parteifreund und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel verkaufen. Doch entgegen dessen Meinung gibt es noch genügend Steine auf dem Weg, über die die Retter mit ihrer großspurig für einen Wahnsinnszeitraum von sieben Jahren verkündeten Arbeitsplatzsicherung stolpern können.

Zehn Millionen Miese machte Tengelmann pro Monat. Und das über Jahre. Das muss nach dem Deal ja gegenfinanziert werden. Müssen vielleicht letztlich die nicht mit einer komfortablen Garantie ausgestatteten Belegschaften von Edeka und Rewe bluten? Auch ist es ja wohl nicht ganz unwichtig, dass sich für die als wenig attraktiv geltenden Supermärkte in Nordrhein-Westfalen noch keine Zukunft abzeichnet. Außerdem: Niemand hat Interesse an der Tengelmann-Logistik, den Fleischwerken und der Verwaltung. Überkapazitäten aber sind in der Marktwirtschaft klassisches Rationalisierungspotenzial.

Schließlich sind auch einige eher akademische Fragen nicht geklärt: Wie beispielsweise konnten Verhandlungen über einen rechtswidrigen Zustand geführt werden? Schließlich hat das Kartellamt die Fusion mit Edeka untersagt und die Ministererlaubnis wurde von einem Gericht für unwirksam erklärt. Und ausgerechnet auf Grundlage dieses ministeriellen und gegen Rewe gerichteten Freibriefs wurde jetzt eine Einigung vollzogen, in der Rewe mit im Boot sitzt ... So kompliziert wird es, wenn mit gezinkten Karten gespielt wird.

Und letztlich: Solang die Details nicht bekannt sind, kann keiner sagen, was die Einigung den Steuerzahler kosten wird. Kompromisse dieser Art sind doch meistens mit öffentlichen Leistungen verbunden, ob Steuererleichterungen oder andere Subventionen. Letztlich dürfte eine Einigung auch in diesem Fall den Steuerzahler etwas kosten.